Arc Raiders получила патч 1.27.0 с исправлениями и улучшениями

Свежий патч 1.27.0 для Arc Raiders уже доступен, и хотя обновление не выглядит революционным, его значение для игры трудно переоценить. Разработчики из Embark Studios продолжают аккуратно «полировать» проект после релиза контентного обновления Riven Tides, делая упор на стабильность и удобство.

Главные изменения касаются базового геймплея. Исправлены проблемы с видимостью атак Турбины, улучшено поведение при посадке, а также добавлена возможность отбиваться от врагов даже при переноске предметов — мелочь, которая на практике сильно снижает раздражение в напряжённых ситуациях. Параллельно подтянули звук: теперь действия на карте читаются лучше, а сама Турбина слышна с большего расстояния, что повышает тактическую ясность.

Отдельно стоит отметить исправления карт и багов — от проваливающихся поверхностей до некорректных квестов. Это не те изменения, которые попадают в трейлеры, но именно они формируют ощущение «собранной» игры. И здесь Arc Raiders постепенно движется в правильном направлении.

В целом патч выглядит как часть системной работы над ошибками. И это, пожалуй, лучший сценарий для проекта: вместо резких и рискованных нововведений команда делает ставку на стабильность и обратную связь игроков. Такой подход напоминает путь многих сервисных игр, где именно последовательные правки со временем превращают сырой старт в уверенный продукт.