ARC Raiders получила первый масштабный патч этого года: новый контент и десятки самых разнообразных исправлений

Embark Studios выпустила обновление 1.13.0 — третий крупный патч для ARC Raiders в 2026 году. Апдейт уже доступен на всех платформах и стал самым насыщенным в новом году поддержки экстракшен-шутера. Разработчики добавили новый контент, расширили социальные функции, улучшили баланс и устранили огромное количество ошибок.

Главным нововведением стал режим подбора «Соло против отрядов». Он предназначен для опытных рейдеров 40 уровня и выше, которые хотят бросить вызов полноценным сквадам в одиночку. За участие предусмотрен бонус +20% к опыту независимо от исхода рейда. Это решение сразу ориентировано на хардкорную аудиторию и усиливает PvP-составляющую игры.

Также в игру добавлен долгосрочный проект «Витрина трофеев». Игрокам предстоит охотиться на всё более опасные группы ARC, сдавать их части и постепенно отстраивать витрину из пяти этапов. За прогресс выдают чертежи, жетоны рейдера и крупные награды, включая эмоцию, гитару и 300 тысяч монет.

Карта «Погребённый город» получила новое постоянное состояние — «Птичий город». Стаи птиц обосновались в дымоходах, добавив вертикального геймплея, новых ловушек, больше боёв на крышах и дополнительные источники лута. Это состояние карты будет появляться в ротации еженедельно.

Патч включает новые эпические модификации, семь квестов, улучшения ARC-противников и масштабную полировку всех карт. Добавлены открытые группы, приглашения в отряд, гибкая настройка геймпада, улучшенный VOIP и исправления ошибок с ним. Отдельное внимание уделили движению, интерфейсу и стабильности.

Наконец, Embark начала внедрение прогрессивной античит-системы: после трёх нарушений временные баны перерастут в постоянные. Несмотря на несколько известных проблем, обновление 1.13.0 уже сейчас заметно меняет ощущение от игры и задаёт тон дальнейшему развитию ARC Raiders.