ARC Raiders получила PvE-режим на тестирование - обновление 2.1 меняет правила выживания

В ARC Raiders вышло обновление 2.1, главным нововведением которого стало начало бета-тестирования PvE-режима. Теперь игроки могут опробовать вариант игры без привычного противостояния с другими пользователями. Разработчики признают, что функция вызвала неоднозначную реакцию сообщества, и намерены оценить её перспективы по отзывам и внутриигровой статистике. От этого будет зависеть, останется ли PvE постоянной частью игры.

Помимо нового режима, патч исправляет многочисленные проблемы с передвижением, оружием, навыками и картами. В частности, разработчики устранили ошибки крюка-кошки, из-за которых трос мог обрываться при зацеплении за быстро движущиеся объекты, а также улучшили автоматический подъём на крыши и выступы. Исправлены сбои, связанные с эвакуацией на перевале Пендола, и проблемы с коллизиями, застреванием персонажей и появлением объектов на нескольких локациях.

Изменения затронули и звук: шаги на открытой местности стали тише, а их громкость на разных поверхностях лучше сбалансирована. Удары в уязвимые точки противников в ближнем бою теперь сопровождаются более заметной звуковой и визуальной реакцией. На перевале Пендола также затемнили ночное освещение, снизив видимость.

Разработчики исправили ошибки навыков, расчёта веса инвентаря и пропуска наград, обновили интерфейс дерева улучшений оружия и добавили индикаторы для новых шаблонов. Кроме того, владельцам Xbox Series S обещают улучшения производительности и пользовательского интерфейса.

Таким образом, обновление 2.1 не только устраняет накопившиеся технические недочёты, но и проверяет востребованность PvE. Для ARC Raiders это важный эксперимент: отзывы игроков помогут определить, сможет ли отдельный режим без PvP стать полноценной альтернативой основному игровому процессу.