ARC Raiders получит несколько крупных контентных обновлений до конца года

Студия Embark Studios, известная по шутеру The Finals, наконец раскрыла первые детали будущего поддержки своего нового проекта ARC Raiders. Как отметил исполнительный продюсер игры Александр Грондал в интервью SkillUp, команда намерена развивать шутер в течение целого десятилетия и уже готовит серию масштабных обновлений до конца 2025 года.

Ещё недавно разработчики заявляли, что не планируют делиться дорожной картой, однако теперь ситуация изменилась. По словам Грондала, более подробный план развития, пусть и не слишком детализированный, представят уже в ближайшие дни. В Embark Studios отмечают, что избегают давать громкие обещания, чтобы сохранить гибкость — при этом работа над контентом на следующий год уже идёт полным ходом.

До конца 2025 года в ARC Raiders ожидаются «несколько крупных обновлений». По неофициальной информации, одно из них добавит новых противников и карту Stella Montis — релиз обновления может состояться около 25 декабря.

ARC Raiders выходит 30 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.