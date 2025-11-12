ARC Raiders получит первое крупное контентное обновление уже завтра: авторы раскрыли детали North Line

Embark Studios наконец-то поделились подробностями первого масштабного обновления для своего успешного экстракционного шутера ARC Raiders. Обновление North Line выйдет 13 ноября в 12:30 по московскому времени и привнесет в игру новый контент, включая карту Стелла Монтис, новых врагов и тематические квесты.

Главным событием станет «Breaking New Ground» — кооперативное событие, где все игроки объединятся, чтобы восстановить туннели, ведущие к Стелла Монтис, и заработать новую валюту события, которая открывает следующую фазу — «Staking Our Claim» Фаза II". Описание предполагает кооперативный геймплей, но подробностей нет. Быть может все ограничится простым взносом ресурсом через меню.

Новая карта описывается как холодная, стерильная и окутанная тайной, с заброшенными сооружениями, сохранившимися лучше, чем в других регионах. С выходом Стелла Монтис появятся и новые враги: Матриарх, Бегун и Шреддер, последний будет эксклюзивен для этого региона. Кроме того, игрокам предложат оружие Energy Burst Battle Rifle и новые мины, расширяющие тактические возможности.

Судя по темпу обновлений, ARC Raiders продолжает развиваться без замедления, предлагая игрокам кооперативные испытания, новые карты и врагов, удерживая внимание аудитории и укрепляя позиции игры среди популярных экстракшен-шутеров.