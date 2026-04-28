ARC Raiders получит визуальный апгрейд на PS5 Pro: Riven Tides сделает ставку на картинку нового поколения

ARC Raiders готовится к крупному обновлению Riven Tides, и на этот раз акцент смещается не только на геймплей, но и на технологическую сторону. Уже сегодня, 28 апреля, патч принесёт новую карту, режим «Состояние карты» и новую угрозу ARC, но главный интерес вызывает всё же графика — особенно на PlayStation 5 Pro.

По словам Роберта Кила из Embark Studios, игра получит расширенную поддержку PSSR2 — технологии апскейлинга, которая должна сделать изображение заметно чище и стабильнее. Речь идёт не просто о «чуть лучше картинке», а о снижении мерцаний, бликов и так называемых визуальных артефактов, которые особенно заметны в динамичных сценах. Если перевести с технического языка — картинка должна стать ближе к «кинематографичной стабильности», а не просто повышенному разрешению.

Интересно, что разработчики отдельно подчёркивают улучшение геометрии и уменьшение эффекта «гостинга». Для игр с эвакуационной механикой это не мелочь: когда каждая секунда важна, визуальная читаемость напрямую влияет на ощущения от боя. И здесь ARC Raiders, судя по описанию, делает шаг в сторону более «чистого» восприятия, а не только эффектного хаоса.

При этом игра и так уже выделялась визуально среди шутеров своего жанра, и обновление скорее усиливает её сильную сторону, чем добавляет что-то принципиально новое. В каком-то смысле это типичный пример того, как современные консоли среднего поколения пытаются доказать, что визуальные улучшения всё ещё могут быть заметным аргументом.

Riven Tides выходит 28 апреля, и похоже, что именно версия для PS5 Pro станет тем вариантом, где ARC Raiders будет выглядеть наиболее убедительно — почти как техническая демонстрация возможностей платформы, а не просто очередное обновление контента.