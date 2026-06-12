Arc Raiders потеряла ещё половину активной аудитории на фоне продолжающегося оттока игроков

Arc Raiders, один из заметных релизов 2025 года, продолжает терять игроков спустя меньше года после запуска. По данным статистики онлайна, за последнее время проект снова лишился около 50% оставшейся аудитории на ПК.
Игра стартовала с пиковым онлайном в 482 тысячи игроков и быстро стала одним из самых обсуждаемых live-service проектов. Однако уже через несколько месяцев после релиза показатели начали снижаться, и ранее сообщалось, что онлайн опускался ниже отметки в 100 тысяч игроков.
Сейчас ситуация, по данным текущих замеров, выглядит ещё хуже: суточный пик составляет около 49–50 тысяч пользователей, а количество одновременно играющих в моменте опускалось ещё ниже. Это означает, что общее падение от первоначальных показателей превысило 90%.
Игроки в сообществе связывают снижение интереса с нехваткой контента и редкими крупными обновлениями. Многие отмечают, что после нескольких месяцев активной игры в проекте стало меньше целей и причин возвращаться регулярно.
А как тут ололошки на пг доказывали брызжа слюной что игра прям прорыв тысячелетия и +- такой онлайн у нее будет долгие годы, я и не только я говорили, как хайп пройдет, про игру забудут, все к этому и идет, правда я давал месяца 2-3, тут прям долго продержалась, ну в этом молодцы.
Еще и возмущались почему ей игру года не дали))))))))))))))))))
Она потеряла последние пару дней массу из аудитории, потому что ввели Denuvo-античит, который срабатывает теперь во входе в матч. Просто выкидывает с сервера всех, кто в РФ и никакие танцы с бубном не помогают, даже впн. Единственное решение - разве что zapret + warp, но постоянно плясать с этим никому не надо. Если глянуть последние отзывы в стиме на игре, то там уже за сотню отрицательных перевалило на фоне этого. Надеюсь, разрабы смогут на это обратить внимание.
А что интересного тупо бегать собирать лут и сбегать с карты? Я вообще не понимаю откуда там такой онлайн был
Мне друган взял, но я так и не понял, она на столько пресная, ну что сложного было купить патнет на вселенную терминатора и в этом сеттинге сделать?