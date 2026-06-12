Arc Raiders потеряла ещё половину активной аудитории на фоне продолжающегося оттока игроков

Arc Raiders, один из заметных релизов 2025 года, продолжает терять игроков спустя меньше года после запуска. По данным статистики онлайна, за последнее время проект снова лишился около 50% оставшейся аудитории на ПК.

Игра стартовала с пиковым онлайном в 482 тысячи игроков и быстро стала одним из самых обсуждаемых live-service проектов. Однако уже через несколько месяцев после релиза показатели начали снижаться, и ранее сообщалось, что онлайн опускался ниже отметки в 100 тысяч игроков.

Сейчас ситуация, по данным текущих замеров, выглядит ещё хуже: суточный пик составляет около 49–50 тысяч пользователей, а количество одновременно играющих в моменте опускалось ещё ниже. Это означает, что общее падение от первоначальных показателей превысило 90%.

Игроки в сообществе связывают снижение интереса с нехваткой контента и редкими крупными обновлениями. Многие отмечают, что после нескольких месяцев активной игры в проекте стало меньше целей и причин возвращаться регулярно.