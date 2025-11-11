Arc Raiders привлекла свыше 700 000 игроков одновременно на всех платформах в выходные

Минувшие выходные стали триумфом для Arc Raiders — свежего PvPvE-шутера от Embark Studios. Игра собрала свыше 700 000 активных игроков одновременно на всех платформах, включая ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработчики с восторгом отметили достижение в соцсетях, поблагодарив сообщество за невероятную активность и креативный подход к игре.

«Прошло чуть больше недели с тех пор, как мы открыли тоннели, чтобы вы могли подняться на поверхность, и мы уже достигли отметки в более чем 700 000 активных рейдеров одновременно!» — написала студия в X. «Множество различных способов, которыми вы играете и взаимодействуете в Arc Raiders, полностью поразили нас. Вы удивляете нас, переигрываете и заставляете держаться начеку».

Цифра впечатляет не только масштабом, но и редкостью таких данных — Embark раскрыла статистику сразу по всем платформам, а не только по Steam, как это делают многие издатели. Судя по всему, львиная доля аудитории приходится именно на ПК: во время пика в Steam одновременно находилось более 462 000 игроков, не считая пользователей Epic Games Store. Это означает, что примерно две трети аудитории Arc Raiders — ПК-геймеры, что впечатляет даже по меркам крупных релизов.

Интересно, что, несмотря на PvPvE-формат, в игре мало прямых столкновений между игроками. В сообществе отмечают, что большинство предпочитает сотрудничество и взаимопомощь. Как признаются фанаты, именно возможность довериться незнакомцам и выжить вместе делает Arc Raiders уникальной.

Судя по всему, Embark удалось создать редкое явление — массовую онлайн-игру, где люди чаще помогают друг другу, чем стреляют в спину. И если темпы роста сохранятся, Arc Raiders может стать одной из самых успешных новинок года.