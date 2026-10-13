ARC Raiders привлекло 186 тысяч игроков в Steam - бесплатные выходные и обновление Frozen Trail оживили интерес к шутеру

ARC Raiders от Embark Studios вновь привлекла десятки тысяч игроков после выхода обновления Frozen Trail. Пиковый онлайн игры в Steam достиг почти 186 000 человек — подобного показателя не наблюдалось со второй половины марта 2026 года. Успех обновления особенно заметен на фоне изменения планов разработчиков, которые решили выпускать крупные обновления реже, чтобы снизить нагрузку на команду.

Инженер Embark Studios Леон Сан-Хосе Ларссон прокомментировал возвращение аудитории в социальных сетях. Он признался, что рад видеть столько игроков спустя почти год, хотя и понимает: нынешний всплеск интереса необязательно окажется долгосрочным. Пока студия не представила официального разбора результатов Frozen Trail, поэтому делать выводы о влиянии обновления на дальнейшую популярность шутера рано.

При этом у рекорда есть важный нюанс. С 8 по 12 октября ARC Raiders можно было бесплатно опробовать на всех платформах, что могло дополнительно увеличить количество пользователей. Бесплатный период завершился, поэтому ближайшие дни покажут, сколько игроков решат остаться в игре после окончания акции.

Поддержать интерес к проекту должен ещё один эксперимент: с 13 по 20 октября Embark тестирует отдельный режим, ориентированный исключительно на PvE. Он позволит разработчикам оценить интерес аудитории к игре без сражений с другими пользователями. Впрочем, такой подход может разделить сообщество: для одних игроков возможность сосредоточиться на сражениях с противниками под управлением ИИ станет преимуществом, тогда как другие ценят именно сочетание PvE и PvP.

Ранее Embark перешла к выпуску двух крупных обновлений в год, отказавшись от более частого графика ради снижения риска выгорания сотрудников. Поэтому успешный запуск Frozen Trail может стать хорошим сигналом для команды, хотя устойчивость интереса станет понятна лишь после завершения бесплатной акции и PvE-теста.

ARC Raiders доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.