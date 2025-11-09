ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.8 196 оценок

ARC Raiders продолжает набирать обороты - онлайн в Steam превысил 416 тысяч игроков

butcher69 butcher69

Кооперативный шутер ARC Raiders, вышедший чуть больше недели назад, стремительно набирает популярность. Вечером 8 ноября онлайн в Steam достиг впечатляющих 416 тысяч игроков, что стало новым рекордом проекта.

Интересно, что рост произошёл именно на вторые выходные после релиза — редкий случай для многопользовательских игр, где пик обычно приходится на стартовые дни. В первый уикенд ARC Raiders показывала 355 тысяч игроков одновременно, но теперь аудитория продолжает увеличиваться, и к понедельнику цифра может вырасти ещё больше.

Отзывы игроков также подтверждают успех — рейтинг ARC Raiders в Steam удерживается на уровне 89% на основе почти 60 тысяч рецензий. Разработчики пока не раскрывают данные о продажах, но аналитическая компания Alinea ранее сообщала, что за первую неделю игра разошлась тиражом в 2,5 миллиона копий.

Аналитики: ARC Raiders стартовала с впечатляющими результатами - 2,5 миллиона копий и $100 миллионов за первую неделю

С такими темпами ARC Raiders может стать одним из самых ярких кооперативных релизов года, особенно если студия сумеет удержать растущий интерес игроков и продолжит активную поддержку проекта.

8
4
Комментарии:  4
Лицо со шрамом

Я уже корни пустил , играя в эту игру.

4
Great-heartedElio

чё нормальная? типа чего?

3
Лицо со шрамом Great-heartedElio

Типа норм , типа это король экстракшена , лучше никто не сделает , типа опа.

5
ApprovingVulpes Great-heartedElio

На уровне мобильной игры, так Безхребтая игра, в которой нет типа пола и крови..

5