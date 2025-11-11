ARC Raiders продолжает царствовать в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 4 по 11 ноября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Очередная неделя прошла, а вершина чарта Steam остаётся непоколебимой — научно-фантастический шутер ARC Raiders вновь удерживает лидерство, не подпуская конкурентов ближе. Проект стал настоящим феноменом: за первые 12 дней после релиза игру приобрели более 4 миллионов игроков, что сделало запуск самым успешным в истории издателя Nexon. Гендиректор компании Чонхун Ли отметил, что ожидания были высокими, но результат превзошёл даже самые смелые прогнозы.

На втором месте стабильно располагается Battlefield 6, продолжающая удерживать интерес аудитории благодаря активным обновлениям и поддержке киберспортивного сообщества. Замыкает тройку лидеров историческая стратегия Europa Universalis 5, которая после релиза демонстрирует впечатляющие продажи и удерживает внимание любителей глобальных симуляторов.

Среди других заметных позиций — Dispatch, всё ещё уверенно находящаяся в топе, и Steam Deck, не сдающий позиции в категории «железа». Вернулась в десятку Kingdom Come: Deliverance 2, чьё новое обновление вдохнуло жизнь в ролевой эпос.

Не обошлось и без спортивных баталий: в чарте одновременно присутствуют Football Manager 26 и EA Sports FC 26, а компанию им неожиданно составил анимешный INAZUMA ELEVEN: Victory Road, придающий рейтингу лёгкий японский колорит.