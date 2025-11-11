ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.7 208 оценок

ARC Raiders продолжает царствовать в чарте продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 4 по 11 ноября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Очередная неделя прошла, а вершина чарта Steam остаётся непоколебимой — научно-фантастический шутер ARC Raiders вновь удерживает лидерство, не подпуская конкурентов ближе. Проект стал настоящим феноменом: за первые 12 дней после релиза игру приобрели более 4 миллионов игроков, что сделало запуск самым успешным в истории издателя Nexon. Гендиректор компании Чонхун Ли отметил, что ожидания были высокими, но результат превзошёл даже самые смелые прогнозы.

Официально: продажи ARC Raiders превысили 4 млн копий

На втором месте стабильно располагается Battlefield 6, продолжающая удерживать интерес аудитории благодаря активным обновлениям и поддержке киберспортивного сообщества. Замыкает тройку лидеров историческая стратегия Europa Universalis 5, которая после релиза демонстрирует впечатляющие продажи и удерживает внимание любителей глобальных симуляторов.

Среди других заметных позиций — Dispatch, всё ещё уверенно находящаяся в топе, и Steam Deck, не сдающий позиции в категории «железа». Вернулась в десятку Kingdom Come: Deliverance 2, чьё новое обновление вдохнуло жизнь в ролевой эпос.

Не обошлось и без спортивных баталий: в чарте одновременно присутствуют Football Manager 26 и EA Sports FC 26, а компанию им неожиданно составил анимешный INAZUMA ELEVEN: Victory Road, придающий рейтингу лёгкий японский колорит.

  1. ARC Raiders
  2. Battlefield 6
  3. Europa Universalis V
  4. Dispatch
  5. Steam Deck
  6. Kingdom Come: Deliverance II
  7. Football Manager 26
  8. EA Sports FC 26
  9. RV There Yet?
  10. INAZUMA ELEVEN: Victory Road
Jesse Faden

4млн с 30 октября. Что сказать, студия постаралась и дала игрокам то что они хотели, оптимизированную игру на старте, какой-никакой игровой вайб со своим стилем и созданием крупного коммьюнити. А радио довольных игроков привлекло дополнительную аудиторию

2
tvorog8088

Нда, на мой вкус ничего интересного, из последнего только третьи кошмарики вышли и теперь опять застой, видимо до 9 резика ничего путного не будет.

1
JustA_NiceGuy

И награда за лучший саундтрек уходит к ARC Raiders.

создатель русского репа

да это игра года по факту

2
DifficultOrian создатель русского репа

Естественно! Вот что бывает когда относишься к своему проекту с любовью, уделяешь очень много внимания незначительным деталям, и уважешь игроков-потребителей своего продукта!

2
JustA_NiceGuy создатель русского репа

Однозначно. Этой игре даже не нужно куча контента. В неё просто хочется играть с чем есть сейчас.