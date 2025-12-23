ARC Raiders продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 16 по 23 декабря 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Экстракшн-шутер ARC Raiders продолжает уверенно доминировать в чартах продаж Steam. Даже портативный ПК Steam Deck, который традиционно занимает верхние строчки рейтинга, на этот раз не смог обойти игру от Embark Studios и остался на втором месте. ARC Raiders держится в лидерах с момента релиза в конце октября, демонстрируя впечатляющую устойчивость интереса со стороны игроков.

Третью строчку рейтинга вновь занимает Clair Obscur: Expedition 33. Стремительный рост продаж проекта напрямую связан с его громким успехом на The Game Awards, где игра получила широкую медийную поддержку и привлекла внимание новой аудитории. Эффект от церемонии оказался настолько сильным, что Clair Obscur уверенно закрепилась среди самых продаваемых релизов.

В десятку лидеров также вошли проверенные хиты и крупные новинки. Baldur’s Gate 3 по-прежнему пользуется стабильным спросом, а Battlefield 6 удерживает высокие позиции на фоне активного обсуждения и обновлений. Kingdom Come: Deliverance 2 и EA SPORTS FC 26 продолжают собирать свою аудиторию, в то время как Path of Exile 2 и ELDEN RING подтверждают долгосрочную популярность жанровых флагманов. Замыкают список Dispatch и другие проекты, сумевшие привлечь внимание на фоне жёсткой конкуренции.