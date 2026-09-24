ARC Raiders протестирует переключатель PvE-матчмейкинга - с 13 по 20 октября

Embark Studios запустит тест переключателя PvE-матчмейкинга в ARC Raiders с 13 по 20 октября 2026 года. Игроки смогут выбирать между классическим PvPvE и PvE-режимом, сосредоточенным на кооперативе против угрозы ARC. Запрос на отдельный PvE-режим сообщество выдвигало с момента релиза, и теперь студия решила проверить эту идею.

Разработчики напомнили, что изначально ARC Raiders задумывалась как кооперативная PvE-игра с лутом, но проект перезапустили в пользу напряжённого extraction-шутера с элементами PvPvE.

По статистике Embark, 37 процентов игроков предпочитают дружественный кооператив, 27 процентов — смешанный стиль, 34 процента — чистый PvP. Более 70 процентов «дружелюбных» игроков и 40 процентов PvP-игроков хотят реже сталкиваться с враждебными противниками, а 51 процент опрошенных интересуется отдельным PvE-режимом.

Ценность лута в PvE снизят в компенсацию за безопасность. Если игрока собьёт ARC, при ползании враги могут снова взять его на прицел, тогда как неподвижного игнорируют — так сохранят немного напряжения.

Embark предупреждает, что тест может не дать результата: это не обещание полноценного PvE-режима, а лишь сигнал, что возможность рассматривают всерьёз. Итоговая версия настройки может сильно отличаться от тестовой. О результатах и планах студия расскажет после завершения теста.