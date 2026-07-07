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ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 542 оценки

Arc Raiders разделил подбор игроков по режимам - долгожданное изменение избавит от смешения стилей игры

butcher69 butcher69

Embark Studios выпустила обновление 1.36.0 для Arc Raiders, реализовав одну из самых востребованных функций сообщества. Теперь система подбора игроков отдельно анализирует стиль игры в одиночных, парных и командных матчах, благодаря чему поиск соперников стал точнее для каждого режима.

Изменение основано на результатах майского опроса игроков. Ранее активность пользователя в одном формате могла влиять на подбор матчей в другом. Например, любитель спокойного исследования мира в одиночной игре мог попадать в более агрессивные лобби только потому, что в составе трио предпочитал интенсивные PvP-сражения.

После обновления такие пересечения исключены. Как пояснил руководитель сообщества Embark под ником Ossen, система теперь отслеживает поведение игроков отдельно для каждого размера команды. Это позволяет свободно переключаться между расслабленным исследованием в одиночку, совместной игрой в дуэте и динамичными боями в составе трио без риска получить неподходящий матч.

Подобный подход делает подбор игроков более гибким и учитывает, что многие пользователи меняют стиль игры в зависимости от режима. Судя по реакции сообщества, именно такого поведения матчмейкера давно ждали поклонники Arc Raiders, а обновление 1.36.0 стало ещё одним шагом Embark Studios к более комфортному многопользовательскому опыту.

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