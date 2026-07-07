Arc Raiders разделил подбор игроков по режимам - долгожданное изменение избавит от смешения стилей игры

Embark Studios выпустила обновление 1.36.0 для Arc Raiders, реализовав одну из самых востребованных функций сообщества. Теперь система подбора игроков отдельно анализирует стиль игры в одиночных, парных и командных матчах, благодаря чему поиск соперников стал точнее для каждого режима.

Изменение основано на результатах майского опроса игроков. Ранее активность пользователя в одном формате могла влиять на подбор матчей в другом. Например, любитель спокойного исследования мира в одиночной игре мог попадать в более агрессивные лобби только потому, что в составе трио предпочитал интенсивные PvP-сражения.

После обновления такие пересечения исключены. Как пояснил руководитель сообщества Embark под ником Ossen, система теперь отслеживает поведение игроков отдельно для каждого размера команды. Это позволяет свободно переключаться между расслабленным исследованием в одиночку, совместной игрой в дуэте и динамичными боями в составе трио без риска получить неподходящий матч.

Подобный подход делает подбор игроков более гибким и учитывает, что многие пользователи меняют стиль игры в зависимости от режима. Судя по реакции сообщества, именно такого поведения матчмейкера давно ждали поклонники Arc Raiders, а обновление 1.36.0 стало ещё одним шагом Embark Studios к более комфортному многопользовательскому опыту.