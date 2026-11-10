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Netflix выпустил новый трейлер футуристического мультфильма "Рэй Ганн"
В честь 50-летия "Звездных войн" студия Lucasfilm представит новые фильмы и игры по франшизе
ARTIFACT обновили гипервизор-взлом Denuvo в Anno 117: Pax Romana до версии 3.0 с дополнением Dawn of the Delta
Кевин Файги опроверг теорию о том, что Доктор Дум в "Мстителях: Судный день" - вариант Тони Старка
Хью Джекман и Райан Рейнольдс засветились в сценарных титрах "Мстителей: Судный день"
В Slots and Slaughter стала доступна демоверсия роглайт-декбилдера
Amazon Games удалила упоминание Nintendo Switch 2 из описания Tomb Raider Catalyst
Официально подтверждена разработка Wolfenstein 3 в студии MachineGames
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Resident Evil Requiem разнесла Golden Joystick Awards 2026
Black Myth: Wukong - русская озвучка прямо в игре!
MR 333 - обзор бесплатного инди-хоррора с жуткой атмосферой и тревожной музыкой
Генри Кавилл рассказал о создании Mustache Protocol, сериале по Warhammer и возможном возвращении к роли Супермена
Обзор Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters: достойный наследник XCOM в суровом мире Warhammer 40,000
Эльо - авторская настольная игра в духе шахмат и "Царя горы"
Косплей Шэдоухарт из Baldur's Gate 3
Косплей Йеннифэр из The Witcher 3: Wild Hunt
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Задания
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор AOC CS24A (официальная коллаборация с Counter-Strike 2)
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