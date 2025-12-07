ARC Raiders: Разработчики подтвердили механику первой Экспедиции - до 5 скиллпоинтов по 1 млн ресурсов каждый!

Embark Studios официально объявила о запуске первой Экспедиции (Expedition Project) в ARC Raiders — добровольной системе "вайпа" прогресса персонажа, которая позволит игрокам начать заново с ценными бонусами. Окно регистрации перенесено на 17–22 декабря 2025 года, чтобы дать всем рейдерам достаточно времени на подготовку.

Ключевые детали от разработчиков:

Максимум 5 скиллпоинтов : Новый персонаж получит 1 скиллпоинт за каждые 1 млн (1кк) суммарной стоимости стеша + монет на момент отправки. Чтобы максимизировать выгоду и получить все 5 поинтов, нужно накопить 5 млн ресурсов . Это постоянные бонусы, которые сохраняются навсегда.

: Новый персонаж получит на момент отправки. Чтобы максимизировать выгоду и получить все 5 поинтов, нужно накопить . Это постоянные бонусы, которые сохраняются навсегда. Временные улучшения : За участие вы получите баффы на ремонт оружия, прирост XP, дополнительные материалы от Плюшкина и расширенный склад. Если пропустите хотя бы один вайп, потеряете цепочку временных бонусов — они не накапливаются.

: За участие вы получите баффы на ремонт оружия, прирост XP, дополнительные материалы от Плюшкина и расширенный склад. — они не накапливаются. Максимальный стак бонусов : Временные преимущества можно накопить максимум за 3 экспедиции — дальше они не стакаются.

: Временные преимущества можно накопить — дальше они не стакаются. Постоянные награды: +12 слотов склада, уникальный косметический сет (Patchwork Outfit + Janitor Cap для Scrappy), специальная иконка индикатора.

Экспедиция доступна с 20 уровня после завершения проекта (цикл ~8 недель). Всё на складе ликвидируется для расчёта стоимости, а прогресс (уровень, скиллы, мастерская, чертежи) сбрасывается. Косметика, достижения и донат-предметы сохраняются.

Фарм 5 млн — реальная цель даже для казуалов: соло-раньше с фри-китом приносят хорошие деньги. Не упустите шанс на мощный старт в Cold Snap!

Подробности на официальном сайте.