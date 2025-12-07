ARC Raiders: Разработчики подтвердили механику первой Экспедиции - до 5 скиллпоинтов по 1 млн ресурсов каждый!

Embark Studios официально объявила о запуске первой Экспедиции (Expedition Project) в ARC Raiders — добровольной системе "вайпа" прогресса персонажа, которая позволит игрокам начать заново с ценными бонусами. Окно регистрации перенесено на 17–22 декабря 2025 года, чтобы дать всем рейдерам достаточно времени на подготовку.
Ключевые детали от разработчиков:
- Максимум 5 скиллпоинтов: Новый персонаж получит 1 скиллпоинт за каждые 1 млн (1кк) суммарной стоимости стеша + монет на момент отправки. Чтобы максимизировать выгоду и получить все 5 поинтов, нужно накопить 5 млн ресурсов. Это постоянные бонусы, которые сохраняются навсегда.
- Временные улучшения: За участие вы получите баффы на ремонт оружия, прирост XP, дополнительные материалы от Плюшкина и расширенный склад. Если пропустите хотя бы один вайп, потеряете цепочку временных бонусов — они не накапливаются.
- Максимальный стак бонусов: Временные преимущества можно накопить максимум за 3 экспедиции — дальше они не стакаются.
- Постоянные награды: +12 слотов склада, уникальный косметический сет (Patchwork Outfit + Janitor Cap для Scrappy), специальная иконка индикатора.
Экспедиция доступна с 20 уровня после завершения проекта (цикл ~8 недель). Всё на складе ликвидируется для расчёта стоимости, а прогресс (уровень, скиллы, мастерская, чертежи) сбрасывается. Косметика, достижения и донат-предметы сохраняются.
Фарм 5 млн — реальная цель даже для казуалов: соло-раньше с фри-китом приносят хорошие деньги. Не упустите шанс на мощный старт в Cold Snap!
Подробности на официальном сайте.
Ну на 1 поинт заработал, бочку собрал. Вот только опять у меня стадия, когда не хочется ни во что играть.
хз если честно кто дотянет до 3х экспедиций подряд, игра очень утомляет, слишком однообразная когда нужно просто фармить...
Капать...
ну за ночь фармилки можно по 500к делать кому надо тот нафармит
3.15 = 50к уже в паровозе, но этож делать нада...