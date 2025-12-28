Arc Raiders сохранила 86% своей базы игроков с момента достижения пикового количества

Arc Raiders стала выдающейся многопользовательской игрой этого года, даже превзойдя Battlefield 6, игру, в которую EA вложила почти 400 миллионов долларов и над которой работала годами.
Arc Raiders, как самая высоко оценённая многопользовательская игра за почти десятилетие, завоевала любовь игроков, которые, кажется, не могут от неё отказаться. Впечатляет, что этот шутер с элементами эвакуации сохранил 86% своей базы игроков с момента достижения пикового значения почти в 460 тысяч игроков.
Arc Raiders была выпущена в октябре и достигла пикового значения в 459 483 игрока 9 ноября. Однако самое низкое значение за 24 часа с момента релиза составило 281 тысячу игроков, что заслуживает похвалы.
Для сравнения, Battlefield 6 и Black Ops 7 вышли примерно в одно и то же время, но два гиганта жанра FPS потеряли большую часть своей базы игроков. Battlefield 6 потерял 80% своих игроков, в то время как у Black Ops 7 изначально не было приличной базы игроков, и на момент написания статьи она с трудом набирает чуть менее 50 тысяч, а зимние праздники также не способствуют росту её популярности.
Arc Raiders находится на подъёме и не собирается останавливаться. К настоящему времени игра продана тиражом более 7 миллионов копий и даже выиграла награду «Лучшая многопользовательская игра» на TGA, обойдя Battlefield 6.
Она умрёт когда выйдет другая игра. Скриньте.
Я наиграл 147 часов, собрал бочку для вайпа. И после перерыва в несколько дней, вообще как то влом возвращаться в игру, хоть и игра в пати все время.
Сделал вайп, зашёл один раз, побегал, и вообще не вставило, как в начале. (играл со старта)
Я наиграл уже почти 200 часов, вайпнулся и играю дальше. Но уже реже, чем в первый месяц) 40 часов за последние две недели наиграл. Бочку на второй вайп собираю)
наиграл 200 часов, вайпнулся. решил зайти в донтшут лобби, так скажем, в итоге это совсем другая игра. если раньше я по началу был донтшут, потом после многих предательств я стал чуть ли не искать донтшутов и убивать их, то сейчас просто бегаем все, лутаемся, убиваем арков, помогаем друг другу (все эти 200 часов я играл в соло, как и сейчас). короче, совсем другая игра, мне лично интересно под таким углом играть. изучаю лучше мир, больше экспериментирую. бывают типы, которые в таком лобби убивают, но это ботики, чаще всего таких обоссываю моментально. после 200 часов они читаются на изи, эти крысы: нервничают, оглядываются по сторонам, выжидают момент. я не стреляю первый, ибо выкинет с такого лобби, но я всегда готов переиграть. к примеру был момент когда тип в спину убил, налепив на меня гранату, это за 50 каток. в среднем такое происходит раз в 20. и часто если где то стрельба и нокают кого то, то есть такие типы слабые, они паникуют и начинают убивать тоже, при чем в спину.
кстати в таком лобби я нафармил 1.5 ляма валюты, почти бочку закрыл, куча оружия и лута фиол, чертежей в районе 40, петух и верстаки вкачаны. все это за 6 дней и 20 часов. я даже ветку способностей не прокачивал, вкачал примерно на 45 лвл.
опять таки, до этого я агрессивно играл и все что щас сделал за 6 дней, тогда я сделал за месяц-полтора, учитывая не опытность.
Бочку собрал за 2 дня и сделал все квесты, теперь делать нехер, только стреляться на стелле, да и бабла почти хватает на фулл второй вайп а до него 2 месяца... )
Налутал вон херни, а толку от Афелия на стелле нуль )
Довольно забавня игруля.
Не любитель подобных игр. Не любитель смешивания pvevp тем, кому нравится. Ну что ж, я рад за вас.