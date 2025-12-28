Arc Raiders сохранила 86% своей базы игроков с момента достижения пикового количества

Arc Raiders стала выдающейся многопользовательской игрой этого года, даже превзойдя Battlefield 6, игру, в которую EA вложила почти 400 миллионов долларов и над которой работала годами.

Arc Raiders, как самая высоко оценённая многопользовательская игра за почти десятилетие, завоевала любовь игроков, которые, кажется, не могут от неё отказаться. Впечатляет, что этот шутер с элементами эвакуации сохранил 86% своей базы игроков с момента достижения пикового значения почти в 460 тысяч игроков.

Arc Raiders была выпущена в октябре и достигла пикового значения в 459 483 игрока 9 ноября. Однако самое низкое значение за 24 часа с момента релиза составило 281 тысячу игроков, что заслуживает похвалы.

Для сравнения, Battlefield 6 и Black Ops 7 вышли примерно в одно и то же время, но два гиганта жанра FPS потеряли большую часть своей базы игроков. Battlefield 6 потерял 80% своих игроков, в то время как у Black Ops 7 изначально не было приличной базы игроков, и на момент написания статьи она с трудом набирает чуть менее 50 тысяч, а зимние праздники также не способствуют росту её популярности.

Arc Raiders находится на подъёме и не собирается останавливаться. К настоящему времени игра продана тиражом более 7 миллионов копий и даже выиграла награду «Лучшая многопользовательская игра» на TGA, обойдя Battlefield 6.