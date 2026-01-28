ARC Raiders срочно чинят после апдейта: разработчики выпустили хотфикс и предупредили о проблемах на Xbox

Вчерашнее обновление ARC Raiders обернулось для игры рядом непреднамеренных ошибок, и разработчики оперативно отреагировали, выпустив исправление для самых критичных проблем. Команда признала, что часть изменений не планировалась, и поблагодарила сообщество за быструю обратную связь.

Одной из главных ошибок стало некорректное изменение скорости стрельбы у нескольких видов оружия. После апдейта она оказалась снижена из-за бага, а не из-за балансных правок. Разработчики подчеркнули, что всегда стараются заранее указывать все изменения в патчноутах, и это отклонение было ошибкой.

Также команда пересмотрела систему сбора лута. Игроки жаловались, что предметы появляются слишком медленно, и в результате скорость появления первого объекта при лутинге была увеличена. При этом навык «Инстинкт мародёра» по-прежнему даёт преимущество: владельцы перка будут собирать добычу быстрее остальных. Разработчики отдельно уточнили, что скорость сбора лута в версии до 1.13.0 тоже была результатом непреднамеренной настройки.

Отдельно отмечается ситуация с Xbox. Обновление для этой платформы задерживается, и до его выхода игроки на консолях временно не смогут участвовать в кроссплатформенных матчах. Студия уверяет, что активно работает над решением проблемы и приносит извинения за доставленные неудобства.