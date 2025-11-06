ARC Raiders стал самым высокооценённым мультиплеерным шутером за последние десять лет

Свежий онлайн-шутер ARC Raiders от студии Embark стремительно ворвался в рейтинги и удерживает высокие позиции на всех основных платформах с момента выхода 30 октября. Игра, совмещающая элементы кооперативного экшена и выживания, оказалась для многих глотком свежего воздуха — вместо привычных перестрелок здесь акцент сделан на сотрудничестве игроков и исследовании постапокалиптического мира.

Проект не просто оправдал ожидания — он стал самым высокооценённым мультиплеерным шутером почти за десятилетие, набрав внушительный Metascore в 87 баллов. Это особенно впечатляет, учитывая, что Embark — относительно молодая студия, а её дебютная игра получила 80 баллов.

Среди чисто многопользовательских шутеров ARC Raiders уступает по рейтингам только Overwatch (91 балл, 2016 год), которая тоже не имеет одиночного режима. Остальные легенды жанра вроде Halo 2, Gears of War и Call of Duty 4: Modern Warfare хоть и получили выше оценки, но включали кампании для одного игрока.

Кроме того, игра получила оценку пользователей 8,9 из 10 на Metacritic, что ставит её в один ряд с такими титанами, как Portal 2, Bloodborne, Mass Effect 2 и Half-Life.

Разработчики из Embark Studios заявили, что планируют поддерживать ARC Raiders минимум десять лет, обещая постоянные обновления и расширение контента. Судя по текущему успеху, у проекта действительно есть все шансы стать новой классикой жанра.