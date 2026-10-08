ARC Raiders стала бесплатной на четыре дня - вместе с крупнейшим обновлением игра получила новую зимнюю карту

ARC Raiders временно стала бесплатной: с 8 по 12 октября любой желающий сможет полноценно опробовать игру на PC, PlayStation и Xbox. Бесплатный период совпал с выходом крупного обновления Frozen Trail, но главное событие для игроков сейчас — возможность без покупки получить доступ ко всему проекту на четыре дня.

Бесплатные выходные начались 8 октября в 12:00 по московскому времени и завершатся 12 октября в 11:00 МСК. В течение этого времени никаких отдельных ограничений на контент не предусмотрено — можно играть столько, сколько хочется, и самостоятельно решить, стоит ли после окончания акции покупать игру.

Для ARC Raiders это хороший шанс привлечь новую аудиторию и одновременно вернуть тех, кто перестал играть после релиза. Онлайн проекта со временем снизился, поэтому на ближайшие четыре дня серверы наверняка получат заметный приток игроков.

Вместе с бесплатным периодом в игре стартовало обновление Frozen Trail. Оно добавляет новую зимнюю карту Pendola Pass, Battle Pass, несколько новых противников и испытаний, модификации оружия, гаджет с камерой и дополнительный косметический контент. Однако для новичков это скорее приятное дополнение к главной возможности — бесплатно познакомиться с игрой.

Есть у акции и потенциальная проблема. Большой приток новых пользователей способен одновременно увеличить количество читеров, с которыми ARC Raiders и без того периодически сталкивается. Embark Studios продолжает бороться с нарушителями, но отдельного серьёзного усиления античита вместе с Frozen Trail пока не ожидается.

Позже в октябре разработчики также планируют запустить бета-тест PvE-матчинга. Он должен заинтересовать игроков, которым хочется более спокойного опыта без постоянных столкновений с другими командами.