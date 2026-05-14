ARC Raiders стала главным хитом в истории NEXON - продажи шутера превысили 16 млн копий

ARC Raiders продолжает удивлять даже на фоне перегретого рынка онлайн-шутеров. В свежем финансовом отчёте NEXON сообщила, что игра преодолела отметку в 16 миллионов проданных копий всего за шесть с половиной месяцев. Для компании это уже официально самый успешный запуск новой франшизы за всю историю.

Только за первый квартал 2026 года было продано 4,6 миллиона копий, а общий доход NEXON вырос на впечатляющие 188% по сравнению с прошлым годом. И это особенно показательно на фоне того, как сложно сегодня новым мультиплеерным IP пробиться сквозь доминирование гигантов вроде Fortnite, Call of Duty: Warzone или Helldivers 2.

Похоже, ARC Raiders удалось зацепить аудиторию именно сочетанием кооперативного выживания, PvPvE-механик и более «приземлённой» атмосферы sci-fi без чрезмерной киберпанковской перегруженности. NEXON также отметила, что более половины активных игроков уже провели в проекте свыше 100 часов, а суммарное игровое время превысило 1,5 миллиарда часов — цифры, которые обычно становятся главным показателем настоящего удержания аудитории, а не просто удачного старта.

Дополнительным успехом стало получение китайской лицензии ISBN — без неё иностранная игра фактически не может официально работать в Китае. С учётом партнёрства с Tencent это открывает ARC Raiders дорогу на один из крупнейших игровых рынков мира. Для любого онлайн-шутера подобный выход способен буквально удвоить аудиторию.

При этом разработчики из Embark Studios уже готовят крупное обновление Frozen Trail, которое выйдет в октябре и добавит новую карту, бесплатный контент и косметические предметы. Судя по всему, NEXON получила именно тот долгоживущий сервисный хит, который издатели пытаются создать последние десять лет.