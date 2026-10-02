ARC Raiders ужесточит борьбу с читерами - пожизненные баны станут стандартом, а аппаратные блокировки расширят

Embark рассказала о борьбе с читерами в ARC Raiders накануне крупного обновления, которое выйдет 8 октября. Разработчики признали, что нечестная игра остаётся серьёзной проблемой, и раскрыли изменения в системе обнаружения нарушителей и применении санкций.

Команда использует защиту Denuvo на уровне ядра, технологии Anybrain и собственные системы, включая модели машинного обучения. Они анализируют поведение игроков, а окончательное решение о санкциях проходит с участием человека, в том числе при рассмотрении апелляций. В будущем Embark планирует протестировать в ARC Raiders систему Elytra, которая сейчас проходит ограниченное тестирование в THE FINALS.

Главное изменение касается наказаний. Если использование читов подтверждено, игрок получает пожизненный бан без предупреждений и второго шанса. Разработчики также ужесточили ограничения для связанных аккаунтов и продолжают искать способы не дать нарушителям просто создать новую учётную запись.

Embark расширяет и применение аппаратных блокировок. При наличии достаточных доказательств игра может быть заблокирована на конкретном устройстве. Компания работает над системой, которая позволит значительно увеличить количество оборудования, подпадающего под такие санкции. Её планируют внедрить до конца года.

При этом разработчики объяснили, почему подозрительные игроки не всегда получают бан сразу. Система может анализировать несколько игровых сессий, чтобы снизить риск ошибочного наказания. Команда также вручную отслеживает видео и трансляции с очевидным использованием читов.

Отдельно Embark отчиталась о борьбе с командным прохождением в соло-лобби. После разделения известных групп таких нарушителей количество игроков, прибегающих к этой схеме, сократилось на 85% за пять дней. Число сорванных рейдов снизилось при