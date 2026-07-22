Arc Raiders вновь меняет подбор игроков, чтобы сделать рейды честнее - но ожидание матчей может увеличиться

Embark выпустила обновление 1.38.0 для Arc Raiders, которое на первый взгляд выглядит небольшим, но вносит важные изменения в систему подбора игроков. Разработчики решили переработать алгоритмы поиска матчей, сделав больший акцент на поведении пользователей, составе отрядов и стиле игры.

По словам студии, система подбора уже работает достаточно хорошо, однако проблемы всё ещё возникали в часы низкой активности, отдельных регионах и некоторых игровых ситуациях. Теперь Embark начнёт тестировать новые настройки, которые должны повысить качество матчей. Обратной стороной изменений станет более длительное ожидание в очереди — алгоритму потребуется больше времени, чтобы подобрать подходящих соперников и союзников.

Разработчики рассчитывают, что после обновления игроки будут чаще попадать в матчи с пользователями схожего стиля игры. Любители спокойного прохождения смогут чаще встречаться с такими же осторожными рейдерами, поклонники PvP — с более агрессивными противниками, а дуэты и одиночные игроки будут реже сталкиваться с полноценными командами из трёх человек.

Ранее Embark уже разделила подбор для одиночек, дуэтов и трио, чтобы сделать сражения более сбалансированными. Эти изменения особенно актуальны на фоне постепенного снижения активности аудитории Arc Raiders. Несмотря на спад после успешного старта, игра всё ещё остаётся среди самых популярных проектов в Steam по числу одновременно активных пользователей.

При этом разработчикам предстоит решить проблему долгосрочной мотивации игроков: часть аудитории уже ожидает крупных обновлений, которые смогут вернуть интерес к проекту и расширить его возможности.