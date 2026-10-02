ARC Raiders впервые станет бесплатной на четыре дня - 8 октября выйдет Frozen Trail, а затем начнётся PvE-тест

Embark Studios объявила о первом бесплатном периоде для ARC Raiders. С 8 октября в 09:00 UTC до 12 октября в 08:00 UTC полная версия extraction-шутера будет бесплатно доступна на Steam, PlayStation и Xbox. Ограничений по основному контенту не заявлено: игроки смогут познакомиться со всей игрой, объединяться с друзьями, сражаться с машинами ARC, собирать добычу и эвакуироваться с поверхности.

Бесплатные выходные совпадут с релизом Frozen Trail — крупнейшего обновления ARC Raiders с момента запуска. Его центральным нововведением станет новая карта Pendola Pass, расположенная за горными вершинами Ржавого пояса. На ней появятся старый итальянский город, супермаркет, площадь, обсерватория и погребённое железнодорожное депо, связанное с проектом Exodus. Обновление также принесёт новых ARC, оружие, гаджеты, косметические предметы, изменения дерева навыков и другие нововведения.

Новые игроки во время бесплатного периода смогут попасть на Pendola Pass сразу, если объединятся в группу с пользователями, которые уже разблокировали карту. Embark подчёркивает, что Frozen Trail создавалась с учётом накопленной за последние месяцы обратной связи и затронет практически все основные системы игры.

Следом, с 13 по 20 октября, разработчики проведут ограниченное тестирование отдельного PvE-подбора. Игроки смогут переключаться между стандартным PvPvE и режимом без урона между пользователями, где основной угрозой станут только машины ARC. PvE-сессии будут поддерживать одиночную игру, дуэты и трио, однако Night Raids, Hidden Bunker, Locked Gate и Frigate в тест не войдут.

В PvE будет снижена общая ценность добычи, а рейтинг подбора из обычного PvPvE не станет изменяться. Embark отдельно предупреждает, что тест не гарантирует постоянного появления полноценного PvE-режима: после 20 октября переключатель уберут, а дальнейшую судьбу функции разработчики определят на основе статистики и отзывов игроков.