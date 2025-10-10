ARC Raiders вводит добровольные вайпы: система "Проектов" изменит подход к прогрессу

Создатели шутера ARC Raiders представили необычную механику сброса прогресса, которая позволит игрокам сами решать, когда начинать всё заново. Вместо обязательных вайпов, вызывающих раздражение у многих, разработчики внедряют «Проекты» — систему добровольного обновления с продуманными особенностями.

Первый проект откроется после достижения 20 уровня. Игрок сможет полностью обнулить прогресс, начав новый цикл, — и так с каждым последующим проектом. Каждый из них будет длиться около восьми недель. Если игрок не успеет завершить активный проект вовремя, его прогресс можно будет перенести в следующий, без потери накопленного опыта и ресурсов. Такой подход разработчики называют попыткой найти баланс между хардкорной и более размеренной аудиторией.

Награды за успешное прохождение проектов будут скорее символическими — они не дадут преимуществ в боях, а лишь подчеркнут вклад игрока в развитие сообщества.

События ARC Raiders происходят на постапокалиптической Земле, где остатки человечества сражаются с механическими захватчиками ARC. Игрокам предстоит рисковать жизнью, выходя на поверхность из подземных убежищ ради ресурсов и редкого лута.

Полноценный релиз состоится 30 октября на PC, PS5 и Xbox Series, а с 17 по 19 октября пройдет открытый стресс-тест. В российском Steam игру уже можно купить: стандартное издание стоит 3220 рублей, а делюксовое — 4830 рублей.