ARC Raiders выйдет без открытых тестов и пропустит gamescom 2025

Студия Embark, известная по The Finals, подтвердила, что экстракшен-шутер ARC Raiders не получит дополнительных публичных тестов перед релизом. Разработчики сосредоточены на финальной доработке проекта, учитывая отзывы участников весеннего техтеста.

Кроме того, команда сообщила, что не будет представлять игру на gamescom 2025, но пообещала, что кампания перед запуском начнётся совсем скоро. Релиз запланирован на 30 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

ARC Raiders — это PvPvE-шутер в духе Escape from Tarkov, где игрокам предстоит сражаться не только друг с другом, но и с гигантскими боевыми машинами, уничтожившими Землю в постапокалиптическом будущем.

Любопытно, что изначально проект планировали сделать условно-бесплатным, но теперь он выйдет в полноценной премиум-версии стоимостью $40. Embark подчёркивает: лучше меньше обещаний и больше готового контента — и именно таким они хотят сделать свой шутер к релизу.