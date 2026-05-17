ARC Raiders выйдет в Китае через Tencent

Nexon подтвердила, что ARC Raiders получила ISBN-разрешение в Китае и теперь готовится к серии закрытых бета-тестов в 2026 году. Точные сроки объявят позже, а запуск тестирования не затронет глобальные серверы.

Китайскую версию проекта будут развивать совместно Tencent и Embark Studios. Для местного рынка подготовят отдельную локализацию, а серверная инфраструктура будет полностью отделена от международной версии. Это означает, что игроки из Китая и пользователи глобальных серверов не будут пересекаться в матчах.

Получение ISBN — важный этап для выхода игры на материковый китайский рынок. В Китае такое разрешение выдаёт Государственное управление по делам печати и публикаций, и без него игра не может официально распространяться и монетизироваться в стране. Для зарубежных проектов процедура обычно особенно сложная и долгая, поэтому одобрение стало заметным шагом для ARC Raiders.

Выход на китайский рынок может серьёзно расширить аудиторию игры. Сейчас продажи ARC Raiders оцениваются примерно в 16 миллионов копий, а запуск в Китае потенциально способен приблизить проект к отметке в 25 миллионов.