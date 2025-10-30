ARC Raiders взяла штурмом Steam: пиковый онлайн превысил 190 тысяч и восторженные отзывы от игроков

Свежий extraction-шутер ARC Raiders от студии Embark, известных по The Finals, стартовал более чем уверенно. Уже через несколько часов после релиза в Steam онлайн превысил 190 тысяч игроков, а рейтинг проекта закрепился на уровне «очень положительных» с 84% положительных отзывов.

Пользователи хвалят атмосферу постапокалиптического мира, насыщенные перестрелки и детализированную механику оружия. При этом не обошлось без проблем: в числе негативных отзывов — жалобы на конфликты с античитом Easy Anti-Cheat, редкие вылеты и трудности с видимостью противников на отдельных локациях.

Несмотря на эти недочёты, ARC Raiders стартовала мощно, подтвердив высокий интерес аудитории после успешного плейтеста, где пиковый онлайн достиг 189,6 тыс. игроков. Сейчас игра продаётся в Steam по цене 3220 рублей в российском регионе и уже успела войти в топ самых популярных экстракшенов платформы.