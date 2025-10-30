ARC Raiders взяла штурмом Steam: пиковый онлайн превысил 190 тысяч и восторженные отзывы от игроков

Свежий extraction-шутер ARC Raiders от студии Embark, известных по The Finals, стартовал более чем уверенно. Уже через несколько часов после релиза в Steam онлайн превысил 190 тысяч игроков, а рейтинг проекта закрепился на уровне «очень положительных» с 84% положительных отзывов.
Пользователи хвалят атмосферу постапокалиптического мира, насыщенные перестрелки и детализированную механику оружия. При этом не обошлось без проблем: в числе негативных отзывов — жалобы на конфликты с античитом Easy Anti-Cheat, редкие вылеты и трудности с видимостью противников на отдельных локациях.
Несмотря на эти недочёты, ARC Raiders стартовала мощно, подтвердив высокий интерес аудитории после успешного плейтеста, где пиковый онлайн достиг 189,6 тыс. игроков. Сейчас игра продаётся в Steam по цене 3220 рублей в российском регионе и уже успела войти в топ самых популярных экстракшенов платформы.
Это говорит о нынешних запросах геймеров. Им не нужны игры с глубокими сюжетами и непростыми выборами, где нужно напрягать серое вещество. Им подавай тупые шутанчики, где можно просто по аутировать с друганами, попивая пивко. Деградация населения в общем.
С каких пор расслабится в игре = деградация?
А с каких пор тупорылый шутанчик это для расслабления? С кучей таких же тупорылых школьников кемперов.
Так от таких любителей расслабляться страдает вся индустрия игр. Последние года вышла куча посредственных рогаликов, экстракшенов, выживалок, а сюжетных, достойных упоминания игр по пальцам пересчитать. Почему? Потому что спрос рождает предложение и сейчас огромный спрос на всякий кооперативный мусор.
И только ПэГэшные анимешники воняют))
Не понимаю даунов которые хвалят эту игру. Очередной Escape from Tarkov только от 3го лица и за 3200 с внутриигровым магазином...
Кроссплей между ПК и консолями есть?
В меню есть опция отключения его, но по ходу матча никак не узнать кто из врагов с ПК, а кто консольный.
Easy Anti-Cheat. Значит снова без ВПН не поиграть? Кто играл напишите.
Как эти 2 вещи связаны? Все запускается. Только что бы был ру язык параметры запуска нужно изменить.