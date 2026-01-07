Arc Raiders за $40: босс Embark объяснил выбор цены и вдохновение Helldivers 2

Экстракшен Arc Raiders стал ярким примером смены тренда в шутерах. После периода популярности бесплатных игр, теперь снова модно платить за проекты премиум-класса. Embark Studios наглядно доказала это: за несколько месяцев после релиза игра разошлась миллионными тиражами и удержала огромную аудиторию на протяжении праздничных дней.

Изначально Arc Raiders планировалась как бесплатная игра, однако в конце 2024 года разработчики решили перейти на традиционную платную модель. В интервью GamesBeat основатель студии Патрик Сёдерлунд рассказал, что решение далось легче после анализа успеха других многопользовательских игр премиум-класса, таких как Helldivers 2. «Мы обсуждали переход от бесплатной модели к традиционной бизнес-модели, смотрели на Helldivers и другие игры и решили: «Да, это то, что нам нужно», — отметил Сёдерлунд.

Цена в 40 долларов была выбрана не случайно. Учитывая отсутствие одиночной кампании, разработчики хотели, чтобы игроки чувствовали ценность за свои деньги. «Мы предпочитаем, чтобы люди ощущали, что игра полностью стоит 40 долларов. Надеюсь, учитывая, сколько времени они проводят в игре, они почувствуют, что мы дали им ценность за их деньги», — подчеркнул Сёдерлунд.

Этот подход сработал: текущая стоимость игры воспринимается как адекватная для многопользовательских проектов с большим бюджетом. Тем не менее, платные шутеры, включая Arc Raiders, Helldivers 2, Battlefield 6 и Call of Duty, сталкиваются с одной проблемой — микротранзакции, которые продаются сразу после покупки игры, могут повлиять на восприятие ценности проекта. Возможно, эта практика вскоре будет подвергнута такому же внимательному анализу, как и некрасивые скины.