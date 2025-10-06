Arc Raiders задержалась на два года - разработчики признались, что игра была "слишком скучной"

Шутер Arc Raiders от студии Embark должен был выйти гораздо раньше, но разработчики столкнулись с неожиданной проблемой — игра оказалась банально скучной. Команда признала, что изначальная концепция не вызывала интереса, и решилась на кардинальные перемены. Так PvE-проект превратился в PvPvE-экстракшн-шутер, где игроки сражаются не только с врагами, управляемыми ИИ, но и друг с другом.

В интервью Edge Magazine представители Embark рассказали, что ранние версии Arc Raiders, сфокусированные исключительно на противостоянии с ботами, вызывали у тестировщиков быстрое привыкание. По их словам, игра «чувствовалась красиво, но пусто» — не хватало драйва, непредсказуемости и настоящего риска. Добавление других игроков в качестве потенциальных противников полностью изменило атмосферу проекта.

Новый трейлер Arc Raiders наглядно демонстрирует эти изменения. В одном из фрагментов игроки сталкиваются на карте, и напряжённая попытка переговоров внезапно прерывается выстрелом третьего участника, скрывавшегося в засаде. Подобные сцены, знакомые фанатам Dark Zone из The Division или DMZ из Call of Duty, добавляют игре элемент хаоса и социального напряжения — того самого, чего не хватало прежней версии.

Благодаря этому геймплей стал живым и динамичным: каждая встреча уникальна, ведь исход зависит не только от скилла, но и от человеческого фактора. Сейчас Arc Raiders занимает пятое место в списке желаемого Steam, а релиз назначен на 30 октября. Кажется, Embark удалось превратить неудачу в шанс на успех.