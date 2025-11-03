Arc Raiders захлестнула популярность: серверы не выдержали наплыва игроков в выходные

Запуск кооперативного шутера Arc Raiders от студии Embark Studios оказался настолько успешным, что серверы попросту не справились с наплывом игроков. По данным SteamDB, в пиковые часы онлайн достиг рекордных 337 834 пользователей, после чего система подбора матчей начала массово выдавать ошибки. В результате многие геймеры оказались в очередях длиной от пяти до десяти минут, а некоторые вовсе не смогли подключиться к игре.

Журналист PC Gamer Морган Парк отметил, что даже после нескольких попыток серверы продолжают выдавать сбои. На Reddit ситуация активно обсуждается: ветки с жалобами растут быстрее, чем очереди на вход. На Twitch стримеры вынуждены развлекать зрителей разговорами, пока ждут подключения — сообщество уже в шутку называет игру «симулятором очереди».

Проблемы наблюдаются не только в Steam, но и на консолях, что намекает на общую перегрузку инфраструктуры. Пока Embark Studios официально не комментирует сбои, игрокам остаётся лишь надеяться на скорое восстановление стабильности.