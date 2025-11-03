ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.8 164 оценки

Arc Raiders захлестнула популярность: серверы не выдержали наплыва игроков в выходные

butcher69 butcher69

Запуск кооперативного шутера Arc Raiders от студии Embark Studios оказался настолько успешным, что серверы попросту не справились с наплывом игроков. По данным SteamDB, в пиковые часы онлайн достиг рекордных 337 834 пользователей, после чего система подбора матчей начала массово выдавать ошибки. В результате многие геймеры оказались в очередях длиной от пяти до десяти минут, а некоторые вовсе не смогли подключиться к игре.

Журналист PC Gamer Морган Парк отметил, что даже после нескольких попыток серверы продолжают выдавать сбои. На Reddit ситуация активно обсуждается: ветки с жалобами растут быстрее, чем очереди на вход. На Twitch стримеры вынуждены развлекать зрителей разговорами, пока ждут подключения — сообщество уже в шутку называет игру «симулятором очереди».

Проблемы наблюдаются не только в Steam, но и на консолях, что намекает на общую перегрузку инфраструктуры. Пока Embark Studios официально не комментирует сбои, игрокам остаётся лишь надеяться на скорое восстановление стабильности.

Комментарии:  4
SevenAx

Игруха и правда получилось заклинательная, играл на тесте)

5
Палыч Роков

тоже пробовал бета-тест, редкостная дрочь вышла, не понимаю откуда такой наплыв игроков

2
ОгурчикЮрец

А я ещё думал, чего так лагать начало. Ну потом глянул онлайн и подумал что сервпкам сложно. Ну я бы не сказал что долго лагало, через пол часа, час, вроде отлагало.

Не любитель экстракт игр, ну это пока не отпускает.

1
Ekaterina2009

отстойная сессионка