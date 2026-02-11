Arc Raiders закрыла лазейку с дюпом предметов - разработчики готовят проверки и возможные баны

Студия Embark Studios выпустила срочный хотфикс для PvPvE-шутера Arc Raiders, устранив ошибку, позволявшую дублировать предметы. О проблеме активно сообщали игроки, и разработчики поблагодарили сообщество за помощь и терпение.

Баг затрагивал почти любые предметы, назначенные на панель быстрого использования. Игроки могли копировать триггерные гранаты, зиплайны и даже уток. Уязвимость использовалась как для накопления ресурсов с последующей продажей, так и для создания хаоса во время рейдов.

В официальном заявлении студия предупредила, что пользователи, злоупотреблявшие дюпом в больших масштабах, пройдут дополнительную проверку и могут столкнуться с санкциями. Разработчики подчеркнули, что ценят честную игру и намерены поддерживать баланс экономики.

Ситуация получила широкий резонанс после того, как стример TheBurntPeanut продемонстрировал использование бага в прямом эфире. Теперь Embark предстоит решить, будут ли меры применены ко всем нарушителям без исключений.