ARC Raiders завершил масштабное тестирование: Embark Studios готовится к большому запуску

Студия Embark завершила финальное тестирование своего экстракшен шутера ARC Raiders. Завершающий этап под названием Server Slam стал последней проверкой серверной инфраструктуры перед официальным релизом, который состоится 30 октября. Разработчики выразили благодарность всем участникам:

«Server Slam официально завершён. Огромное спасибо всем, кто присоединился к тестированию перед большим днём. Увидимся 30 октября, Raiders!»

Тестирование прошло с впечатляющими результатами — пиковое число одновременных игроков превысило 189 тысяч уже в первые часы. Это позволило студии проверить устойчивость серверов под высокой нагрузкой и внести финальные улучшения перед запуском.

ARC Raiders должен выйти на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игроков ждёт динамичный экстракшн-шутер с акцентом на кооперативное взаимодействие и атмосферу ретрофутуристического постапокалипсиса.

Впереди у Embark Studios непростая конкуренция — осенью рынок шутеров насыщен громкими релизами вроде Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7. Тем не менее команда уверена, что их проект сможет выделиться за счёт уникального стиля, глубоких механик и внимания к сетевому опыту, отточенному во время масштабного теста.