Авторы Arc Raiders хотели бы реализовать в игре эпичные сцены вдохновлённые битвой на Хоте из "Звёздных войн"

Студия Embark Studios продолжает развивать Arc Raiders, и, по словам руководителя направления машинного обучения Мартина Сингха-Блома, команда уже задумывается о более амбициозных игровых механиках, которые в будущем могут изменить геймплей. В частности, речь идёт о возможностях, вдохновлённых культовой сценой сражения на Хоте из «Звёздных войн».

Сингх-Блом отметил, что разработчики хотели бы реализовать более сложные системы физики, включая поведение верёвок и растяжек. Такие элементы могли бы позволить игрокам, например, замедлять или временно выводить из строя крупных врагов, таких как мощные машины и боссы, используя продуманные ловушки и взаимодействие с окружением. По его словам, при наличии достаточного уровня технологий подобные механики вполне осуществимы.

Однако между идеями и их реализацией лежит серьёзный разрыв. Команда разработки и дизайнеры нередко расходятся во взглядах: инженеры стремятся внедрить новые технологические решения, тогда как дизайнеры ориентируются на геймплей и баланс. Не все идеи, даже самые эффектные, могут быть внедрены — они должны вписываться в общую концепцию игры и не перегружать систему.

Отдельной задачей остаётся оптимизация. Любые сложные физические симуляции требуют значительных ресурсов, включая серверные мощности. Даже при масштабном бюджете Arc Raiders разработчики вынуждены учитывать технические ограничения, чтобы игра оставалась стабильной и доступной для широкой аудитории.

Сингх-Блом также упомянул, что некоторые идеи возвращаются в разработку спустя время — после того как технологии становятся более совершенными. В качестве примера он привёл амортизаторы для анимации ног роботов, которые могли бы сделать их движения более плавными, но пока что вызывают проблемы с физической симуляцией.

Тем не менее команда Embark Studios продолжает активно экспериментировать. Каждое новое технологическое достижение открывает путь к улучшению поведения игровых объектов, а также к появлению новых механик. В будущем это может привести к более динамичным и зрелищным сценам, где взаимодействие с миром будет играть ключевую роль.

Разработчики уверены: если удастся найти баланс между инновациями и практичностью, Arc Raiders сможет предложить игрокам по-настоящему уникальный опыт, где даже знакомые элементы получат новое, более глубокое воплощение.