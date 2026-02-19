Авторы ARC Raiders опровергли существование "мирных" и "агрессивных" лобби

В сообществе ARC Raiders давно ходят слухи о существовании двух типов лобби: «мирных» — PvE-ориентированных, и «агрессивных» — PvP-ориентированных, а также о методах, позволяющих якобы попасть в нужный тип. Однако Вирджил Уоткинс, руководитель по дизайну игры, в интервью PC Gamer опроверг эти предположения. По его словам, система матчмейкинга не делится на два строгих лагеря, а методы, придуманные игроками — например, серии матчей без стрельбы по другим рейдерам или опросы после игры — на самом деле не влияют на подбор.

Разработчики намеренно смешивают игроков с разными стилями игры, чтобы сохранить элемент непредсказуемости и напряжения, который, по их мнению, является ключевой частью ARC Raiders. «Мы были искренне удивлены спонтанными взаимодействиями игроков на поверхности планеты. Объединение десятка рейдеров в одной игре стало для нас настоящим сюрпризом», — признался Уоткинс.

При этом команда отмечает, что баланс между PvE- и PvP-аудиторией ещё предстоит найти. Например, боссов вроде Матриарха и Королевы игроки научились убивать слишком быстро, и их, вероятно, придётся усилить. Тем не менее элемент хаоса останется неотъемлемой частью игры: смешанные лобби создают уникальную социальную динамику, которую сложно найти в других проектах.

Политика смешанных лобби — рискованная, но интересная. Она может оттолкнуть поклонников чистого PvE, однако создаёт непредсказуемый игровой опыт, где игроки постоянно адаптируются к новым условиям и взаимодействиям. Успех этой модели зависит от того, насколько эффективно разработчики смогут контролировать хаос, не превращая его в фрустрацию.

Напомним, что 24 февраля в ARC Raiders выйдет крупное обновление Shrouded Sky, которое добавит нового противника, изменит состояние карты и представит свежий рейдерский проект, обещая ещё больше неожиданных столкновений и стратегических ситуаций.