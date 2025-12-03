Авторы ARC Raiders отказались от free-to-play ради уважения к времени игроков

Экстракшен-шутер ARC Raiders от шведской студии Embark Studios изначально планировался как условно-бесплатная игра, наподобие The Finals. В этом формате игроки получали бы бесплатный доступ к проекту, внутриигровые покупки и длинные таймеры крафта.

Однако при проработке концепции разработчики столкнулись с проблемой: сочетание экстракшен-геймплея с монетизацией F2P делало игру неудобной. Игроки были бы вынуждены часами гриндить ресурсы за минимальные награды, что противоречило философии студии.

Решение Embark — перейти к премиальной модели — позволило сделать ARC Raiders более дружелюбной к игрокам. Как отметил руководитель дизайна Вирджил Уоткинс, «удаление таймеров крафта и рационализация ресурсов позволили лучше согласовать усилия и результаты, сохранив уважительное использование времени игроков». В то же время студия оставила возможность монетизации через косметические предметы, которые не мешают геймплею.

Генеральный директор Embark Патрик Сёдерлунд подчеркнул: «Free-to-play привлекает миллионы пользователей, но мы усомнились, что такой подход соответствует нашим целям для ARC Raiders». Изначально анонсированная в 2021 году как кооперативный шутер F2P, к 2023 году игра эволюционировала в PvPvE экстракшен-шутер. К июню 2024 года проект окончательно перешёл на премиальную модель.

Когда ARC Raiders вышла в октябре 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, она стала «самым успешным запуском на глобальном рынке» для материнской компании Embark, Nexon, а пиковый онлайн в Steam превысил 481 тыс. игроков. Стоимость игры составляет 3200 рублей и проект получил высокие оценки как от критиков, так и от пользователей.