Авторы ARC Raiders открыли доступ к максимальным настройкам графики на ПК

Embark Studios выпустила патч 1.7.0 для ARC Raiders вместе с обновлением Cold Snap, который официально открыл доступ к ранее заблокированным кинематографическим настройкам графики на ПК. До этого разработчики сознательно ограничивали максимальный уровень визуальных эффектов ради стабильной производительности.

ARC Raiders давно называют одной из самых оптимизированных игр на Unreal Engine 5: даже с трассировкой лучей проект способен выдавать около 100 кадров в секунду в нативном 4K на «эпических» настройках при использовании NVIDIA RTX 5090. Однако такие показатели во многом достигались за счёт отключённых предельных параметров качества.

Теперь ограничения сняты, и игроки могут активировать максимальные визуальные эффекты напрямую из меню. Цена за это ожидаемая — производительность падает примерно на 30%. Ранее подобный результат был доступен лишь энтузиастам, вручную редактировавшим конфигурационные файлы. Патч же делает выбор между красотой и FPS официальным и максимально простым.