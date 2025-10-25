Авторы ARC Raiders показали армию врагов - 11 видов смертоносных машин в новом трейлере

Студия Embark Studios представила свежий геймплейный трейлер кооперативного extraction-шутера ARC Raiders, получивший название «Знай своего врага». Видео раскрывает 11 типов механических противников — от быстрых разведывательных дронов до гигантских боевых машин, способных уничтожить целый отряд за считанные секунды.

Разработчики подчеркивают: прямое столкновение не всегда лучший вариант. В условиях постоянного дефицита ресурсов игрокам предстоит оценивать ситуацию и выбирать стратегию — от скрытного обхода до координированных атак. Даже в составе команды выживших каждая ошибка может стать фатальной.

События ARC Raiders разворачиваются на Земле далёкого будущего, опустошённой нашествием загадочных машин под управлением искусственного интеллекта ARC. Немногие выжившие обитают в подземных убежищах, выходя на поверхность лишь ради поиска жизненно важных припасов. Именно там и происходят смертельно опасные вылазки — смесь напряжённого экшена, тактики и борьбы за выживание.

Игра уже доступна для предзаказа в российском Steam: стандартное издание стоит 3220 рублей, а делюкс-версия — 4830 рублей. Полноценный релиз ARC Raiders состоится 30 октября одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.