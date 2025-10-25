Авторы ARC Raiders показали армию врагов - 11 видов смертоносных машин в новом трейлере

Студия Embark Studios представила свежий геймплейный трейлер кооперативного extraction-шутера ARC Raiders, получивший название «Знай своего врага». Видео раскрывает 11 типов механических противников — от быстрых разведывательных дронов до гигантских боевых машин, способных уничтожить целый отряд за считанные секунды.
Разработчики подчеркивают: прямое столкновение не всегда лучший вариант. В условиях постоянного дефицита ресурсов игрокам предстоит оценивать ситуацию и выбирать стратегию — от скрытного обхода до координированных атак. Даже в составе команды выживших каждая ошибка может стать фатальной.
События ARC Raiders разворачиваются на Земле далёкого будущего, опустошённой нашествием загадочных машин под управлением искусственного интеллекта ARC. Немногие выжившие обитают в подземных убежищах, выходя на поверхность лишь ради поиска жизненно важных припасов. Именно там и происходят смертельно опасные вылазки — смесь напряжённого экшена, тактики и борьбы за выживание.
Игра уже доступна для предзаказа в российском Steam: стандартное издание стоит 3220 рублей, а делюкс-версия — 4830 рублей. Полноценный релиз ARC Raiders состоится 30 октября одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
ИИ у них просто топ! Ещё ни одна игра не вызывала у меня настолько положительные эмоции и адреналин от такого поведения роботов! Чувствуется, что делали игру не как типичную колду, где каждый год меняется лишь обёртка.
а в чём выражается вауууу от ии бота там? то что он бегает за тобой как присоска или что? не я без рофла не врубаюсь
знаю что боты в современных фритуплейках крайне оторванные от реальности типа пабга это вообще кринж, а что конкретно особенного у ии в этом арке?
НУ вот к примеру, Wasp - стрелковый дрон, когда ему сносишь пару пропеллеров, то он уже упавши на землю, продолжает в тебя фигачит. Это выглядит, как последняя полупопытка тебя ранить, но что-то добавляет "живности" боту. Или когда сбиваешь винт им, они до момента стабилизации, врезаются то в стену или какую-то преграду. А вот Tick вообще от тебя убегает, а потом прыгает из засады. Да есть, косяки, но уж лучше ботов из Варзоны, был у них режим экстракшен, так же с квестами, забыл как называется, в который я только и играл. Но они на него забили
Ничего особенного, они в тебя стреляют и они за тобой летают/бегают/прыгают, реагируют на звуки, один вид вызывает на помощь другой вид, собсно всё. Я поиграл на тесте пару дней, чего-то сверхъестественного не увидел
Ранее писал, что мы со знакомыми дружно решили не покупать, но потом переобулись и купили…