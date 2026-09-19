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RUNE взломала DeathSprint 66 спустя два года после релиза и отвязала игру от Proxima Anti-Cheat
Физические продажи Marvel's Wolverine в Великобритании оказались значительно ниже Spider-Man 2
Владелец GeForce RTX 5080 заявил, что его видеокарта вышла из строя после тестирования DLSS 5 в модифицированной GTA V
The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother обзавелась геймплейным показом и новыми деталями
Авторы Crimson Desert отказались от Unreal Engine 5 ради контроля над технологиями и оперативного выпуска обновлений
Arena Breakout: Infinite начала сильнее наказывать афк-игроков: за пассивность в бою грозит блокировка
Silent Hill: Townfall оправдала ожидания - игра получила 81 балл на Metacritic
Age of Empires III: Definitive Edition получила масштабное обновление - вместе с DLC The Baltic Powers
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Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: CONTROL Resonant, Graveyard Keeper 2, Townfall и некоторые другие
Что производили заводы, которые можно было посетить во время прохождения S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на слабом ПК - Тест производительности на видеокарте GTX 1650
25 лет назад родилась Devil May Cry - игра, которая проложила путь жанру "стильного экшена"
Prototype запустили с трассировкой лучей RTX Remix
10 минут нового геймплея Clive Barker's Hellraiser: Revival
Что мы знаем о PHYSINT и почему новая игра Кодзимы сменила издателя
Небольше мнение о недавно пройденной игре The Blood of Dawnwalker
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Смартфон Tecno POVA 5 X Free Fire HURRICANE BLUE
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