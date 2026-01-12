Авторы ARC Raiders раскрыли некоторые детали грядущего патча: Чайник и Триггер-гранаты под прицелом

Embark Studios поделилась подробностями грядущего патча баланса для своего успешного шутера ARC Raiders, который выйдет 13 января. В обновлении особое внимание уделено двум ключевым видам оружия — Чайнику и Триггер-гранатам — и изменения призваны сделать игру более справедливой и требовательной к мастерству игроков.

С момента выхода в конце октября ARC Raiders стала одной из самых обсуждаемых игр года: продажи превысили 12 миллионов копий, а по числу игроков в Steam проект успешно соперничает с такими франшизами, как Battlefield и Call of Duty. Постоянная поддержка со стороны Embark и регулярные патчи сделали игру устойчиво популярной, добавляя исправления ошибок, балансные корректировки и новый контент.

В недавнем интервью GamesRadar ведущий дизайнер Виргил Уоткинс подробно рассказал о причинах изменений. Чайник получит корректировки после того, как игроки нашли эксплоиты, позволяющие мгновенно уничтожать противников неадекватной скоростью огня. Триггер-гранаты станут более требовательными к точности: изменится кривая падения гранат, а задержка взрыва увеличится, чтобы исключить мгновенные убийства сразу после броска. Уоткинс также упомянул, что команда рассматривает изменения редкости оружия, чтобы расширить тактические возможности игроков.

ARC Raiders уже получила признание критиков: игра стала «Лучшей многопользовательской игрой» на Game Awards 2025, получила «Самый инновационный геймплей» на Steam Awards и номинацию «Игра года». Шутер также вошёл в длинный список номинаций на British Academy Games Awards, которые пройдут в апреле.

Несмотря на критику за использование генеративного ИИ в графике и озвучке, популярность ARC Raiders остаётся высокой. Генеральный директор Embark Патрик Сёдерлунд сообщил, что несколько студий проявили интерес к экранизации проекта, а команда продолжит добавлять новый контент и улучшения в 2026 году.