Авторы Arc Raiders рассказали о планах на развитие сюжета игры: нас ждет научно-фантастическая сага

Студия Embark Studios поделилась некоторыми деталями амбициозного плана по развитию своего кооперативного экстракшен-шутера Arc Raiders, недавно стартовавшего с впечатляющими показателями. Исполнительный продюсер проекта Александр Грёндал вновь подтвердил, что игра будет получать новые сюжетные арки и локации на протяжении как минимум 10 лет, превращаясь в живую, постоянно расширяющуюся вселенную.

Действие Arc Raiders разворачивается в постапокалиптической Италии, стилизованной под научную фантастику 70-х годов. Игроки становятся рейдерами — отважными исследователями, которые выходят из подземного города Спиранза, чтобы добывать ресурсы на поверхности, захваченной смертоносными машинами Арки. Эти безжалостные роботы-убийцы — основная угроза человечеству, и с каждым новым обновлением игроки будут узнавать всё больше о происхождении конфликта и судьбе разрушенного мира.

По словам Грёндала, лором игры станет кодекс — своеобразная энциклопедия, обновляющаяся по мере выполнения заданий и открытия новых регионов. В нём будут храниться записи о ключевых событиях, персонажах и тайнах вселенной. «Рейдеры уже не знают, что случилось с их миром. Это стало легендой, которую им предстоит восстановить по частям», — отметил продюсер.

Embark Studios планирует не просто выпускать сезонные обновления, а превращать Arc Raiders в живую платформу с мировыми событиями, временными активностями и сюжетными праздниками — например, тематическими ивентами к Рождеству или годовщине основания Спиранцы.

По словам разработчиков, каждая новая сюжетная арка будет открывать новые территории, врагов и задания, расширяя понимание игроками истории мира. «Мы видим Arc Raiders как развивающийся мир, в котором каждое обновление приносит часть большого повествования», — подчеркнул Грёндал.

Судя по обещаниям студии, Embark намерена превратить Arc Raiders не просто в экстракшен-шутер, а в долгосрочную sci-fi-сагу, которая будет жить и эволюционировать вместе с игроками целое десятилетие.