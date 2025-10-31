Авторы Arc Raiders рассказали о планах на развитие сюжета игры: нас ждет научно-фантастическая сага

Студия Embark Studios поделилась некоторыми деталями амбициозного плана по развитию своего кооперативного экстракшен-шутера Arc Raiders, недавно стартовавшего с впечатляющими показателями. Исполнительный продюсер проекта Александр Грёндал вновь подтвердил, что игра будет получать новые сюжетные арки и локации на протяжении как минимум 10 лет, превращаясь в живую, постоянно расширяющуюся вселенную.
Действие Arc Raiders разворачивается в постапокалиптической Италии, стилизованной под научную фантастику 70-х годов. Игроки становятся рейдерами — отважными исследователями, которые выходят из подземного города Спиранза, чтобы добывать ресурсы на поверхности, захваченной смертоносными машинами Арки. Эти безжалостные роботы-убийцы — основная угроза человечеству, и с каждым новым обновлением игроки будут узнавать всё больше о происхождении конфликта и судьбе разрушенного мира.
По словам Грёндала, лором игры станет кодекс — своеобразная энциклопедия, обновляющаяся по мере выполнения заданий и открытия новых регионов. В нём будут храниться записи о ключевых событиях, персонажах и тайнах вселенной. «Рейдеры уже не знают, что случилось с их миром. Это стало легендой, которую им предстоит восстановить по частям», — отметил продюсер.
Embark Studios планирует не просто выпускать сезонные обновления, а превращать Arc Raiders в живую платформу с мировыми событиями, временными активностями и сюжетными праздниками — например, тематическими ивентами к Рождеству или годовщине основания Спиранцы.
По словам разработчиков, каждая новая сюжетная арка будет открывать новые территории, врагов и задания, расширяя понимание игроками истории мира. «Мы видим Arc Raiders как развивающийся мир, в котором каждое обновление приносит часть большого повествования», — подчеркнул Грёндал.
Судя по обещаниям студии, Embark намерена превратить Arc Raiders не просто в экстракшен-шутер, а в долгосрочную sci-fi-сагу, которая будет жить и эволюционировать вместе с игроками целое десятилетие.
Ну незнаю, чем от так всём понравился. Что всё в восторге. Скучно, тупо эвакуация. Сюжет от слова, совсем нету. Типо диалоговые задания для галочки.
Тоже не врубаюсь нифига. Высаживаешься, собираешь хлам и летишь с ним обратно, ну... или летишь голеньким. Как повезет. И за это еще 3+ к башляют. Что-то не то стало с людьми и игропромом.
Насчет саги посмотрим. Но бюджет на рекламу и продвижение выделили - моё почтение. Из каждого утюга.... Как говорится
Больше похоже на сарафанное радио после неплохой демки
мне почему-то напоминает helldrivers, тоже сначала ажиотаж был, а потом в помойку улетела, с этой тоже самое будет
Да все эти шутанчики и выживачи по началу хайпуют, а потом все. Стримеры играют же, у всех на слуху, идут попробовать, а потом понимают что косплеят мух. Вспомните как на старте дюну все орали что это топ пвп, идея с дип дерезтом, сотни тысяч онлайна, а потом что? Прошло 3 месяца и где эта дюна? А где-то там болтается с онлайном в 4-5к. Эту поделку ждет тоже самое. Посмотрим какую скидку она получит в НГ и сколько там будет по итогу играть.
Под такие критерии подходит 70 % игр, которые на старте очень популярны, а потом их популярность падает. Не всем играм дано стать очень популярными, на всем этапе поддержки.
