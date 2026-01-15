Авторы Arc Raiders рассмотрят возможность ребаланса оружия после отзывов игроков

Ведущий дизайнер Вирджил Уоткинс в интервью GamesRadar отметил, что ключевой принцип игры остаётся прежним: победить можно с любым снаряжением при наличии мастерства. Тем не менее эффективность некоторых видов оружия не всегда соответствует их редкости. «Мы определённо немного ошиблись с балансом стоимости и пользы для некоторых пушек, вроде «Рыси» или «Бури», — признал он. — Все виды оружия должны быть полезными».

Embark Studios рассматривает несколько способов исправления ситуации. Среди них — увеличение доступности редких предметов, чтобы больше игроков могло оценить их эффективность, а освободившуюся нишу займут новые образцы вооружения. Разработчики подчеркнули, что готовы вносить любые правки для повышения честности и увлекательности геймплея, не испытывая пиетета к текущей системе.

Напомним, что Arc Raiders недавно преодолела рубеж в 12 миллионов проданных копий и получила обновление, ослабившее «Чайник» и «Триггер-гранату».