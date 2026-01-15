ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 427 оценок

Авторы Arc Raiders рассмотрят возможность ребаланса оружия после отзывов игроков

butcher69 butcher69

Ведущий дизайнер Вирджил Уоткинс в интервью GamesRadar отметил, что ключевой принцип игры остаётся прежним: победить можно с любым снаряжением при наличии мастерства. Тем не менее эффективность некоторых видов оружия не всегда соответствует их редкости. «Мы определённо немного ошиблись с балансом стоимости и пользы для некоторых пушек, вроде «Рыси» или «Бури», — признал он. — Все виды оружия должны быть полезными».

Embark Studios рассматривает несколько способов исправления ситуации. Среди них — увеличение доступности редких предметов, чтобы больше игроков могло оценить их эффективность, а освободившуюся нишу займут новые образцы вооружения. Разработчики подчеркнули, что готовы вносить любые правки для повышения честности и увлекательности геймплея, не испытывая пиетета к текущей системе.

ARC Raiders открывает 2026 год с балансным обновлением 1.11.0

Напомним, что Arc Raiders недавно преодолела рубеж в 12 миллионов проданных копий и получила обновление, ослабившее «Чайник» и «Триггер-гранату».

z8TiREX8z

Как я уже писал в других постах, самая главная проблема в арк райдерс это регистрация попаданий. И уже прошло больше двух месяцев, но эта проблема не разу не была решена. А в экстракшн-шутеров, добраться с лутом до выхода, и отбиться от противника, главное. А не что так не демотивирует в игре как смерть, не из за скилла, а из за того что твой урон не засчитался игрой.