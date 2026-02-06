Авторы Arc Raiders снижают "цену входа": новая экспедиция обойдётся гораздо дешевле

Embark Studios прислушалась к отзывам игроков и объявила, что завершение второй экспедиции в Arc Raiders станет значительно доступнее. Если в прошлый раз для получения максимальных наград требовалось пять миллионов монет, то теперь планка снижена до трёх миллионов — по 600 тысяч монет за каждый пункт навыка. При этом награда за достижение нового порога по-прежнему составляет пять очков навыка.

Разработчики подчеркнули, что это решение напрямую связано с жалобами сообщества на чрезмерные требования предыдущей экспедиции, где многие игроки чувствовали, что потраченное время и ресурсы не оправдывали награды.

Чтобы компенсировать потерянные возможности прошлой экспедиции, Embark внедряет «механику наверстывания». Игроки смогут получить очки навыка, не заработанные ранее, за 300 тысяч монет за каждое недостающее очко. Таким образом, участники смогут дополнительно получить до пяти очков навыка прошлого сезона, а новые игроки — целых десять очков навыка, потратив 4,5 миллиона монет.

Старт второй экспедиции запланирован на 1 марта. Embark уточняет, что возможность «наверстывания» может быть одноразовой, так что игрокам советуют не откладывать участие. Новые изменения делают экспедицию более справедливой и мотивируют игроков возвращаться к Arc Raiders после прошлых недовольств.