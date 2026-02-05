Авторы ARC Raiders ужесточат блокировки: банят все аккаунты нечестных игркоов через "Семейный доступ" Steam

Embark Studios объявила об обновлении системы блокировок в ARC Raiders, направленном на борьбу с читерами. Теперь при обнаружении нечестной игры на одном аккаунте автоматически блокируются все учетные записи, связанные через функцию Steam Family Sharing.

Разработчики объяснили, что до этого нарушители активно использовали семейный доступ, чтобы обходить ограничения и продолжать играть в Сперанцу с новых аккаунтов. Новая система полностью закрывает эту лазейку: заблокированный аккаунт теперь влечет блокировку всех связанных учёток.

Family Library Sharing позволяет членам семьи и гостям играть в чужие игры с отдельными сохранениями и достижениями через Steam Cloud. Ранее это позволяло читерам использовать чужие лицензии для обхода санкций, но теперь такой возможности больше нет.

В сообществе реакция игроков смешанная: часть поддерживает жесткую меру, считая, что все члены семьи несут ответственность, если кто-то использует читерство; другие выражают сомнение в справедливости наказаний.

Embark Studios подчеркнула, что борьба с читерами остается приоритетом, особенно в кооперативных режимах для двух-трёх игроков, и обновление должно сделать игровой процесс честнее для всех рейдеров.