Башня по-рейдерски? Embark всерьёз думает о социальном хабе для Arc Raiders

Студия Embark вступила в первый полноценный год поддержки Arc Raiders после релиза и уже смотрит дальше — в сторону масштабного развития проекта. Помимо новых карт разного размера и сложности, команда с «большим интересом» обсуждает возможность появления социального пространства, вдохновлённого Башней из Destiny 2.

В интервью PCGamesN директор по дизайну Виргил Уоткинс подтвердил, что идея социального хаба обсуждалась ещё на раннем этапе разработки. По его словам, вопрос о таком пространстве возник практически сразу, когда команда начала работать над интерфейсом игры. Однако тогда всё упёрлось во время и объём работ: разработчики сделали ставку на функциональное меню, которое позволяло быстро готовиться к вылазкам, не жертвуя другими важными системами.

Уоткинс признаётся, что ему близка атмосфера «живого» центра, по которому можно ходить и встречать других игроков, но он опасается перегрузить Arc Raiders лишней беготнёй. Embark хочет сохранить быстрый и эффективный доступ ко всем ключевым функциям, не заставляя игроков тратить время на перемещения между NPC, если они просто хотят отправиться в бой.

Тем не менее тема не закрыта. По словам Уоткинса, команда продолжит обсуждать социальный хаб, и вопрос заключается не в «если», а в том, когда для этого настанет подходящий момент. Сообщество, впрочем, разделилось. Одни считают подобные пространства пустой тратой ресурсов, другие уверены, что социальный центр идеально вписался бы в атмосферу игры и усилил бы её комьюнити-аспект. Игроки вспоминают часы, проведённые в Башне Destiny, и мечтают о месте, где можно пообщаться и передохнуть без риска быть убитым.

Embark рассматривает Arc Raiders как проект с горизонтом в 10 лет, а значит игра ещё может сильно измениться. Учитывая более 12 миллионов проданных копий, у студии есть все возможности для смелых решений — возможно, включая собственную «Башню» для рейдеров.