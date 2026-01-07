Без счётчика убийств: Embark объяснила отказ от PvP-лидербордов в Arc Raiders

Тема PvP в Arc Raiders продолжает активно обсуждаться сообществом, однако студия Embark Studios не спешит усиливать соревновательную составляющую игры. Генеральный директор студии Патрик Сёдерлунд в интервью Дину Такахаси из GamesBeat подробно объяснил, почему в проекте не появятся PvP-таблицы лидеров и другие системы, напрямую поощряющие охоту на игроков.

По словам Сёдерлунда, команда неоднократно рассматривала идеи вроде рейтингов по числу убийств или систем «Немезиды», но каждый раз приходила к выводу, что такие механики сместят фокус игры в нежелательную сторону. Arc Raiders, по замыслу разработчиков, не является соревновательным шутером, а прямое поощрение PvP противоречило бы её философии. Игроки могут вступать в бой друг с другом, но это не должно становиться основной целью.

Разработчик подчёркивает, что PvP в Arc Raiders важно ровно настолько, насколько оно создаёт напряжение. Осознание того, что на карте присутствуют другие рейдеры со своими задачами и мотивами, делает игровой мир живым и непредсказуемым. Игроки слышат выстрелы, замечают столкновения с «Арками», видят сигнальные ракеты погибших рейдеров — все эти элементы формируют ощущение постоянной угрозы и присутствия других людей.

Сёдерлунд отметил, что ранняя версия игры, ориентированная исключительно на PvE, была увлекательной, но именно добавление других игроков придало происходящему нужную остроту. При этом таблицы лидеров, по его словам, стали бы слишком прямым сигналом к агрессии. Сам факт их существования превратил бы убийства игроков в предмет соревнования и разрушил бы хрупкий баланс между осторожностью и конфликтом.

В Embark считают, что Arc Raiders становится сильнее именно благодаря неопределённости — никогда не ясно, приведёт ли встреча с другим рейдером к бою или к молчаливому расхождению. Тем, кто ищет чистое PvP, всё же не придётся скучать: система матчмейкинга уже учитывает уровень агрессии игроков. Но в ближайшем будущем Arc Raiders останется игрой, где напряжение важнее счёта.