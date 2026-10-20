Будущее PvE в ARC Raiders раскроют в ноябре

Embark Studios завершила временное тестирование PvE-подбора игроков в ARC Raiders и удалила соответствующую опцию из игры. За неделю испытаний участники выпустили более 30 миллионов выстрелов в PvE-режиме. Теперь разработчики намерены изучить собранную статистику и решить, каким будет будущее этого формата.

В недавней публикации в блоге команда назвала PvE-режим неоднозначным нововведением, вызвавшим полярные реакции сообщества. В ближайшие дни студия также проведёт опрос среди репрезентативной выборки игроков, чтобы собрать дополнительные мнения и лучше понять отношение аудитории к отдельному PvE-подбору.

Тест изначально задумывался как временный, однако его завершение расстроило многих поклонников PvE. Во время испытаний игроки получили возможность участвовать в матчах без необходимости сражаться с другими пользователями, сосредоточившись на противостоянии противникам под управлением ИИ.

Embark Studios известна тем, что активно использует данные игроков при развитии своих проектов. На этот раз у команды накопился значительный объём статистики, который предстоит проанализировать. Результаты тестирования и опроса помогут разработчикам определить, стоит ли возвращать PvE-подбор на постоянной основе или менять его формат.

Решение о дальнейшем развитии PvE в ARC Raiders ожидается в ноябре. Пока студия не подтвердила, станет ли режим постоянной частью игры, поэтому окончательный исход тестирования остаётся неизвестным.

Одновременно разработчики выпустили обновление 2.2.0. Оно включает исправления ошибок и различные улучшения, подготовленные с учётом проблем, выявленных в ходе предыдущих обновлений.