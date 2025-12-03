Бывший глава Nexon объяснил успех Arc Raiders и The Finals: "Эти разработчики действительно хотели что-то доказать"

Бывший CEO Nexon Оуэн Махони рассказал, почему студия Embark — основанная выходцами из DICE и Battlefield — добилась успеха с Arc Raiders и The Finals, тогда как многие другие команды ветеранов индустрии провалились.

По словам Махони, ставка на Embark была осознанной: команда не пыталась догнать рынок ради прибыли — она делала то, что была искренне заинтересована создавать. Он подчёркивает, что именно это отличает Arc Raiders от неудачных проектов вроде закрытого Concord, который тоже собирал «звёзд» из Bungie, Respawn и BioWare, но не смог удержаться.

Махони считает ошибкой индустрии веру в то, что «если студия делала хит пять лет назад, значит, она автоматически сделает ещё один». Игры делают не бренды и не инвесторы, а конкретные люди — и именно их мотивация определяет результат.

Он привёл пример главы Embark Патрика Сёдерлунда, который ушёл от привычной Battlefield-рутины, чтобы заняться тем, что его действительно вдохновляет.

«Команда устала делать Battlefield. Им хотелось доказать, что они могут больше», — отметил Махони.

Также бывший глава Nexon раскритиковал подход компаний, пытающихся «складывать» студии как активы, указывая на провал Embracer. По его словам, когда бизнес думает только о презентациях для инвесторов, забывая о свободе разработки, итог всегда будет плачевным.

Arc Raiders и The Finals, напротив, стали успешны именно потому, что Embark дали возможность экспериментировать и следовать собственным идеям — без попыток подстроиться под банковские отчёты и тренды.