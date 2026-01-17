Cold Snap в Arc Raiders: сборы на праздничный стол осилили лишь 8% игроков, а холод оказался опаснее снежков

Разработчики Arc Raiders подвели итоги временного события Cold Snap, и статистика оказалась куда более суровой, чем зимний пейзаж игры. Главным испытанием ивента стал банкет «Мерцающие огоньки», завершить который смогли лишь около 1 миллиона игроков из 12,4 миллиона — всего 8,06% от общей аудитории. Причина, по мнению сообщества, в редкости плодов свечного дерева, без которых выполнить задание было почти невозможно.

Однако Cold Snap запомнился не только этим. За время события игроки устроили настоящую снежную вакханалию: было брошено 95 миллионов снежков. При этом лишь 10 577 попаданий пришлись по аркам, а из строя снежками выбили всего 91 рейдера — удивительно скромный результат, учитывая привычную агрессию онлайн-игр. Снежки наносили всего один пункт урона, поэтому для «убийства» требовалась слаженная толпа и, вероятно, весь снег карты.

Куда более смертоносной оказалась окружающая среда. Из-за переохлаждения были выведены из строя 3,5 миллиона игроков. Также за время Cold Snap было запущено 2,9 миллиона фейерверков и использовано 9,2 миллиона петард, превратив событие в настоящий зимний фестиваль с элементами выживания.

Несмотря на опасности, игроки с теплотой вспоминают Cold Snap. Многие считают, что событие стоило продлить, так как без него мир Arc Raiders кажется пустым. Теперь сообщество с надеждой смотрит в будущее — на возможное событие «Токсичное болото» и, возможно, даже извержение вулкана в этом году.