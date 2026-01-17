Cold Snap в Arc Raiders: сборы на праздничный стол осилили лишь 8% игроков, а холод оказался опаснее снежков

Разработчики Arc Raiders подвели итоги временного события Cold Snap, и статистика оказалась куда более суровой, чем зимний пейзаж игры. Главным испытанием ивента стал банкет «Мерцающие огоньки», завершить который смогли лишь около 1 миллиона игроков из 12,4 миллиона — всего 8,06% от общей аудитории. Причина, по мнению сообщества, в редкости плодов свечного дерева, без которых выполнить задание было почти невозможно.
Однако Cold Snap запомнился не только этим. За время события игроки устроили настоящую снежную вакханалию: было брошено 95 миллионов снежков. При этом лишь 10 577 попаданий пришлись по аркам, а из строя снежками выбили всего 91 рейдера — удивительно скромный результат, учитывая привычную агрессию онлайн-игр. Снежки наносили всего один пункт урона, поэтому для «убийства» требовалась слаженная толпа и, вероятно, весь снег карты.
Куда более смертоносной оказалась окружающая среда. Из-за переохлаждения были выведены из строя 3,5 миллиона игроков. Также за время Cold Snap было запущено 2,9 миллиона фейерверков и использовано 9,2 миллиона петард, превратив событие в настоящий зимний фестиваль с элементами выживания.
Несмотря на опасности, игроки с теплотой вспоминают Cold Snap. Многие считают, что событие стоило продлить, так как без него мир Arc Raiders кажется пустым. Теперь сообщество с надеждой смотрит в будущее — на возможное событие «Токсичное болото» и, возможно, даже извержение вулкана в этом году.
какое задание? для чего они нужны были? я только помню, что там одну полосочку надо было ими заполнить, там штук 10 надо было, всё, больше они ни для чего, кроме как продажи, пригодными не были
Там этих полосочек была уйма
штук 5 было, заполнять которые у нормального человека желания не возникнет