Девять часов ради гитары: игроки Arc Raiders столкнулись с неожиданно сложной головоломкой

Игроки в Arc Raiders жалуются на чрезмерно сложную головоломку в Захороненном городе, из‑за которой добыча акустической гитары превращается в многочасовой гринд с участием других игроков и случайных срывов прогресса.

Ради акустической гитары (цели одного из квестов) игрокам приходится по девять часов решать многоступенчатую головоломку с кнопками в Захороненном городе, соревнуясь не только с роботами, но и с другими рейдерами. На фоне множества жалоб в сабреддите Arc Raiders часть фанатов называет этот пазл одним из самых изнурительных испытаний в игре.

Чтобы открыть доступ к гитаре, игрокам нужно поочерёдно активировать более десятка разбросанных по локации кнопок, причём ошибка полностью сбрасывает прогресс. В условиях многопользовательского матча любую попытку могут испортить как намеренные гриферы, так и случайные прохожие, нажимающие клавиши «просто из любопытства».

На Reddit пользователь Iki-u рассказал, что потратил «9 часов подряд», пытаясь пройти испытание, признаваясь, что сильно злился, но всё же считает полученную гитару наградой, «стоящей мучений». Другие игроки признаются, что тратили по восемь часов или вовсе сдавались после того, как прогресс ломали случайные участники матча. Но они осознают, что могли испортить чужой забег своими нажатиями на кнопки.

Часть сообщества уже нашла обходной путь: по совету пользователя Thomass2s достаточно следовать на звук акустической гитары и убить другого игрока, уже владеющего инструментом, чтобы забрать его себе. Автор материала иронизирует, что такой способ делает вас «ужасным человеком», но именно он может оказаться самым простым выходом для тех, кто не готов снова проводить часы у головоломки.

Arc Raiders, кооперативный экстракшн‑шутер от Embark Studios на Unreal Engine 5, вышел 30 октября 2025 года и удерживает высокую среднюю оценку критиков на уровне 87 из 100. Несмотря на общий успех, вокруг игры всё чаще возникают дискуссии о спорных решениях в дизайне заданий и головоломок, и история с «гитарным» пазлом лишь подливает масла в огонь.